"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" üçüncü gününde sürdü - Son Dakika
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"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" üçüncü gününde sürdü

24.09.2022 22:32
"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" üçüncü gününde sürdü

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin üçüncü gününde Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin üçüncü gününde Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov sahne aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar sürecek festivalde, Aslanov dinleyicilerle buluştu.

Festivalde düzenlenen açık hava konserinde ise Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Mevlana Meydanı'nda tekke musikisi icra etti.

Festivalde, yarın Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül'de Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.

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Kaynak: AA

Müzik Festivali, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' üçüncü gününde sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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