"En başarılı AK Partili belediye başkanı kim?" diye soruldu! Liderlik sürpriz isme gitmedi

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Cengiz Özkan, mevlana, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sekizinci gününde sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.