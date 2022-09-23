Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815'inci doğum yılı etkinlikleri bünyesinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül 'e kadar devam edecek festivalde Mısır'lı El-Hadra Ensemble topluluğu, dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sürdü - Son Dakika

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