"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" 22 Eylül'de başlayacak

19.09.2022 21:13
"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" 22 Eylül'de başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde gerçekleştireceği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali", 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde gerçekleştireceği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali", 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri bünyesinde düzenlenen ve ana konser mekanı bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi olan festival, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Dünyanın çeşitli yerlerine ait mistik müziklerin bir araya geleceği festivalin ilk gününde Katalan sanatçı Jordi Savall sahne alacak.

Festivalde 23 Eylül'de Mısır'dan El-Hadra Ensemble, 24 Eylül'de Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, 25 Eylül'de Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül'de Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.

Kapsamlı bir restorasyonun ardından şehrin kültür ve sanat merkezi olarak tamamlanan Tantavi Han da 28 Eylül'de yapılacak "İnançların Dili" konseriyle açılacak.

Mevlana Müzesi de 29 Eylül'de "Ayin-i Şerif" olarak isimlendirilen sema ayinine ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında ayrıca Mevlana Meydanı'nda 23 Eylül'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ritim sanatçısı Suat Orhan'ın "Bendire Sala" isimli performansı, 24 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Tekke Musikisi, 27 Eylül'de de Zakiran Nevbe Topluluğu'nun gösterisi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konya'nın en eski ve hareketli meydanlarından Zafer Meydanı'nda da 25 Eylül'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı "Kuy-i Hicaz" ve 26 Eylül'de Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı "Saz-ü Söz" konseri gerçekleştirilecek.

Kılıçarslan Meydanı'nda Maher Zain ile Mesut Kurtis, TRT bağlama sanatçısı Hasan Hüseyin Genç ile yine kendisi gibi bağlama sanatçısı olan kardeşi Zeynel Genç, 29 Eylül'de Kültür Park'ta "Bir Nefes" isimli konser verecek.

Çağdaş santur virtüözü Sedat Anar, 30 Eylül'de "Santurname" adlı konseriyle Konyalı dinleyicilerin karşısına çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu ise 23-27 Eylül tarihlerinde her gün Merkez Tren Garı'nda canlı performans sergileyecek.

Festival kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere "konyamistik.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

Müzik Festivali, Konya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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