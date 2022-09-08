Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek BASE 2022, 28 Eylül 'de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.