BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak

08.09.2022 14:18
BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek BASE 2022, 28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek BASE 2022, 28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Bilgili Sanat'tan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerdeki 83 eseri sergilenecek.

Her gün 11.00-19.00 arasında ücretsiz olarak Akaretler Sıraevler'de düzenlenecek etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.

Bu yıl başvuran genç sanatçı adaylarının başvurularını, sanat dünyasından Ayça Telgeren, Ayda Elgiz Güreli, Baha Toygar, Berat Işık, Derya Yücel, Erdal Duman, Erinç Seymen, Farah Aksoy, Fulya Çetin, Haldun Dostoğlu, Işıl Eğrikavuk, Melis Terzioğlu ve Sinem Yörük değerlendirdi.

YORUMLAR
500
Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül'de Gürcistan ile hazırlık maçı yapacak Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül'de Gürcistan ile hazırlık maçı yapacak 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak
Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi
20:19 PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:47 BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement