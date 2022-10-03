"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı

03.10.2022 10:56
"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı.

Festivalin kurmaca yarışma bölümüne, Faruk Güven, Halil Kardaş ve Halit Karaata'dan oluşan ön jüri, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmini seçti. Film, Türkiye'den bu yıl "Yabancı Dilde En İyi Uluslararası Film" kategorisi için Oscar ödülüne aday gösterilmişti.

Ensar Altay, Tülay Gökçimen ve Arif Hakverdi'den oluşan belgesel yarışma bölümü ön jürisi ise yönetmenliğini İsmet Arasan'ın yaptığı "Balkanların Türkçe Hafızası "adlı filmin festivalde Türkiye'yi temsil etmesine karar verdi.

Ödül alan filmlerin belirleneceği ana jüriler ise her ülkeden bir sinema sanatçısının katılımı ile oluşacak. Dereceye girecek kurmaca ve belgesel filmler bu jürilerce ilan edilecek.

Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarında Türkçe (kendi lehçelerinde) çekilmiş yapımların katılacağı 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu yıl 1-5 Kasım tarihleri arasında, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da gerçekleştirilecek.

Festival ve gösterim programı ile ilgili bilgilere "www.korkutatafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR
500
ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Kadir Özübek, seslendirme ve dublajda Türkiye'nin bir numara olduğunu söyledi Açıklaması ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Kadir Özübek, seslendirme ve dublajda Türkiye'nin bir numara olduğunu söyledi Açıklaması Muş haberi... 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası Muş haberi... 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası Bilecik ekonomi haberleri: Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek Bilecik ekonomi haberleri: Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek
Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:26 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi?
11:25 Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı
11:18 Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı
11:00 Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi
11:02 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı
11:00 Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık
10:56 Gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:16 Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'i öldüren katillere tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 11:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek filmler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement