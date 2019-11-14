Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı
Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı Arkeolojik buluntular açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olan Milas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında kazı yapılacak alanda yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı

Arkeolojik buluntular açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olan Milas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında kazı yapılacak alanda yıkım çalışmalarına başlanıldı.

MUĞLA - Milas Müze Müdürlüğü'nün kontrolünde devam eden Uzunyuva Hanedan Mezar Odası Mimari ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Ahmet Çavuş-Hayıtlı Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan ve daha önceden yıkım kararları alınan iş yerlerinin yıkımı gerçekleştirildi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen yıkım çalışmasını Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve müze personelleri de yakından takip etti.

Yıkım çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgede kazı çalışmalarına başlanılacağı, kazı çalışmalarından sonra ise daha önceden hazırlanan projeye göre çevre düzenlemesi yapılarak, yeşil alanlar ve otopark oluşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı

Türkiye, Milas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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