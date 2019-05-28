Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme...
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Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan "Zümrüt Apartmanı" isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan "Zümrüt Apartmanı" isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:48 Kaynak: İHA
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