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Kültür ve Turizm Eski Bakanı Kurtulmuş, Çavdır Yeni Hükûmet Konağı Binasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Kurtulmuş, Çavdır Yeni Hükûmet Konağı Binasının Açılış Törenine Katıldı

04.07.2021 11:08
Kültür ve Turizm Eski Bakanı Kurtulmuş, Çavdır Yeni Hükûmet Konağı Binasının Açılış Törenine Katıldı, System.String[]

Bir dizi açılışlar gerçeklestirmek, toplantılara katılmak üzere Burdur'a ziyaret gerçekleştiren, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr.

Bir dizi açılışlar gerçeklestirmek, toplantılara katılmak üzere Burdur'a ziyaret gerçekleştiren, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş, Gölhisar programının ardından Çavdır İlçesine geçerek, yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Çavdır yeni Hükümet Konağı Binasının açılışını yaptı. Sayın Kurtulmuş, açılışın ardından, Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik ve Sayın Yasin Uğurla birlikte Çavdır Kaymakamlığını ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış töreni konuşmalarla devam etti. Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Çavdır Hükümet konağının resmi açılışı yapılmış oldu. Açılışta konuşan Sayın Kurtulmuş; "Bizim için aslolan millettir. İşin sahibi, devletin sahibi bizatihi milletin kendisidir. Her bir vatandaşımız, milletin eşit ve özgür yurttaşları ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de eşit paydaşlarıdır. Dolayısıyla vatandaşların istek ve ihtiyaçları imkanlar dahilinde karşılanabilmesi de devletin vazifesidir. Devlet bu anlamda sizin verdiğiniz yetkiyi kullanan demokraside seçilmiş mekanizmanın adıdır. Bu yüzden aslolan millettir. İşte bu anlamda bizim yeni Türkiye dediğimiz daha güçlü, daha muktedir, gerçekten ekonomiden siyasete, uluslararası alandan Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının daha iyi kullanılmasın hedefleyen yeni Türkiye istikametinde isteriz ki vatandaşımız da çok güçlü olsun. Pandemi şartlarında geçen senenin mart, nisan aylarını bir hatırlayalım. Kimsenin burnunu çıkaramadığı, salgının dünyanın her tarafını kuşatma altına aldığı bir ortamda dünyanın birçok yerinde devlet vatandaşına hizmet edemez duruma geldiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti en ücra köydeki vatandaşına kadar hizmet götürdü. Yine aynı şekilde maaşını çekemeyecek olan emekliyi Jandarmanın bankaya kadar götürdüğü o anları, ilçedeki görevlilerimizin fedakar çalışmalarına şahit olduk. Aynı şekilde en ücra köyde kar kış şartları altında gerçekten tedavi edilmeyi bekleyen vatandaşın ayağına sağlık ekiplerinin o zor şartlarda onlara ulaşmak için seferber olduğunu gördük. Bunları şunun için söylüyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demek önce insan demektir. Yaşayan vatandaşlarımızın her birisi güçlü olursa ancak o zaman devlet güçlü olur. Birinci kuralımız aslolan millettir.

İkinci kuralımız ise devlet millet dayanışmasıdır. Yani devlet başka telden millet başka telden çalmaz. Türkiye geçmişte bu günleri gördü. Millet ile devlet duygudaş olarak aynı istikamette yürüyen aynı kültürün, aynı medeniyetin birer parçalarıdır. Bu anlamda devletin bütün kurumlarının kapısı millete açıktır. Devlet ile milleti kaynaşmamış toplumların ileriye gitmesi mümkün değildir. Ne devlet vatandaşına şüphe ile bakacak ne de vatandaşı devletinden çekinecek korkacak. Ben hatırlıyorum eskiden valiyi, kaymakamı toplum içinde görmeleri mümkün değildi. Hele hele köylü, kırsal yerde devlet jandarmaydı. ve jandarma da sadece dipçik demekti. Şimdi devletin bütün kurumları, hepimiz sizin emrindedir. Çünkü bütün kardeşlerim biliyor ki millet güçlü olursa devlet güçlü olur. Milleti zayıf, devleti güçlü hiçbir devlet ayakta kalmaz. Örnek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'dir. Çok güçlü bir devlettir. Ama vatandaş zayıf. Bizim amacımız, bizim devlet terbiyemiz devlet ile milletin kaynaşmasını sağlamak. El ele, kol kola Türkiye'yi daha iyi yerlere götüreceğiz. " diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Burdur, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kültür ve Turizm Eski Bakanı Kurtulmuş, Çavdır Yeni Hükûmet Konağı Binasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika


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