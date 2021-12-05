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Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı? - Son Dakika

Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?

05.12.2021 12:11

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı. Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar

ortaya çıkartılırken, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun yapının inşa tarihi ve arkeolojik verilerine bakıldığında Bizans İmparatoru 2. Konstantin'in burada kalmış olabileceğini söyledi.

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde sürdürülen arkeolojik kazılarda ilk bulgulara göre M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemeleri ortaya çıkarıldı. 10'dan fazla odası açılan, halen

kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu'daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Geometrik süslemelerin hakim olduğu, yaptıran şahısların isimlerinin ve bitkisel figürlerin de yer aldığı yapıda kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan iki mozaik-yazıt görüldü. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu. Latince mozaikte '30. yıldönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos'un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın' yazarken, Grekçe olan mozaikte ise 'Sağlıklı olarak gir' veya 'Sağlıklı isen gir' yazıyor. Ayrıca kazı çalışmaları kapsamında bu sene çıkan Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı da yer alıyor.

Bizans İmparatoru 2. Konstantin'in kaldığı yer mi?

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yapılan kazılarda çok güzel ve nitelikli mozaiklere ulaşıldığını, inşa tarihi ve arkeolojik verilere göre alanın milattan sonra 4. yüzyıla ait olabileceğini düşündüklerini söyledi. Dursun, "İncesu Örenşehir'de Geç Roma, Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğunu düşündüğümüz mozaikli yapı kalıntısı. Aslında orası 2012 yıllarında daha öncesinde Müze Müdürlüğümüz denetiminde açığa çıkartılmış bir kalıntıydı. Bu yıl da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığımız destekleriyle beraber orada yapılan çalışmalarda, yapının bilinen bölümlerinin dışında da kazılar gerçekleştirildi. Çeşitli mozaikler açığa çıkarıldı. Gördük ki orası aslında çok önemli bir yer. Hatta kazı heyetinde bulunan bilimsel danışman hocamız Prof. Dr. Kutalmış Görkay'ın da belirttiği üzere burası Bizans İmparatoru 2. Konstantin'in gelip bir süre kaldığı yer olarak düşünülmekte. Bunu tarih kaynaklarında henüz netleştiremedik ama inşa tarihi ve arkeolojik verilerin bize sunduğu özelliklere baktığımızda burasının milattan sonra 4. yüzyıla ait olabileceğini düşünüyoruz. Orada da kazı çalışmalarımız devam edecek. Şuanda yağış olduğu için koruma altına aldık. Gelecek sezonda tekrar açıp kazı çalışmaları devam edecek. Önemli veriler çıktı. Çok nitelikli ve güzel mozaikler açığa çıktı" ifadelerini kullandı.

Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı?

İç Anadolu, İncesu, Turizm, Bizans, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı? - Son Dakika


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