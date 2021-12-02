Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde Anadolu Uygarlıklarının izini 'gönüllü' sürüyorlar

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde uygulanan "Genç Gönüllüler Projesi" ile farklı ülkelerden ve çeşitli toplum kesimlerinden gönüllüler, Anadolu uygarlıklarının izini sürüyor.

"Genç Gönüllüler Projesi" ile 17-49 yaş aralığındaki gönüllülere Türkiye'deki arkeolojik kazı alanlarında ve müzelerde gönüllü olarak çalışma imkanı sunuluyor. Başvurular, "gencgonulluler. gov. tr" adresinden alınırken, şimdiye kadar Türkiye'nin tüm ilerinin yanı sıra Kanada, ABD ve Endonezya'dan da gönüllü olmak için talepler geldi. Müzelere yapılan 271 gönüllü başvurusundan 207'si, arkeolojik kazılara yapılan 11 bin 885 başvurudan ise 1419'u kabul edildi. Kazı alanlarında ve müzelerde gönüllü görev alanlar öncelikle bir oryantasyon çalışmasına tabi tutuluyor.

Müzelerin ve kazıların amacı, işlevi ve vizyonu hakkında bilgiler verilen gönüllüler, daha sonra müze uzmanları veya diğer personelin refakatinde çeşitli alanlarda çalışmaya başlıyor. Gönüllüler, müze ziyaretçilerine refakat ediyor, restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarındaki çalışmalarda restorasyonu yapılan eserlere ilişkin ziyaretçilere bilgi veriyor. Müzelerdeki konferans, seminer, sergi, çalıştay, sempozyum, müzik ve tiyatro etkinliklerinde de görev alan gönüllüler, envanter ve fotoğraflama çalışmaları ile müze ihtisas kütüphanesi çalışmalarına katılabiliyor. Gönüllüler müze uzmanı refakatinde depo faaliyetlerine ya da kazı personeli refakatinde kazı alanlarındaki çalışmalara destek sağlıyor.

Yapılan çalışmalar sonunda, gönüllülere katılım belgesi veriliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş Müzesi, Aydın Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi gibi birçok müze ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen arkeolojik kazılarda gönüllü olmak isteyenler için ilan açtıklarını söyledi. Coşkun, gelen talepleri değerlendirdiklerini, salgın koşullarını da göz önünde bulundurarak periyodik aralıklarla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

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