Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl'den AA Muhabiri Genç'e teşekkür plaketi - Son Dakika

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, haberleriyle kentin tanıtımına yaptığı katkılarından dolayı Anadolu Ajansı (AA) Muğla Muhabiri Durmuş Genç'e teşekkür plaketi verdi.



Bingöl, makamında kabul ettiği Genç ile bir süre sohbet etti.

Genç'in yaptığı haberler ve canlı yayınlarla kentin tanıtımına katkı sunulduğunu belirten Bingöl, " Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, turizmde önemli bir yere sahip. AA, yaptığı haberlerle Muğla ve ilçelerinin tanıtımına önemli katkıda bulunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla turizmde hareketlilik yaşanmaya başlandı." diye konuştu.

Bingöl daha sonra tüm Muğlalılar adına Genç'e teşekkür plaketi verdi.

Genç de, Bingöl'e teşekkür etti.