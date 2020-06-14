Kültür yatırımlarının niteliklerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan kültür tesislerinin girişinde ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre fiziki düzenlemeler yapılacak.

"Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine

ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikle kültür tesislerinin genel niteliklerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerin girişinde ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami yüzde 6 eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaretler gibi fiziki düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerde, yüzde 1 oranında bedensel engellinin kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenlemeler planlanacak.

Tesisin fonksiyonuna göre danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerinin yer aldığı giriş holü bulundurulacak.

Sahne ve gösteri salonlarına kapasiteye göre fuaye alanı

Sahne ve gösteri sanatları salonları; uygun donanıma sahip bir sahne ile seyircilerin sahneyi kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan seyirci salonu ile hizmet ünitelerinden oluşan, tiyatro, sinema, dans, müzikal, opera, bale, konser, konferans gibi kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği eğitim amaçlı da kullanılabilen tesisler olarak tanımlandı.

Sahne ve gösteri sanatları salonlarının niteliklerinin düzenlendiği yönetmelikte, salonlarla bağlantılı olan ve toplam salonların kapasitesinin yüzde 50'sine hizmet verecek oranda, kişi başına 0,8 metrekare alan ayrılan fuayeler olacak.

Büfe hizmeti, farklı amaçlara hizmet veren üniteler veya ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenecek, ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda fonksiyonlarını aksatmaksızın gerekli düzenleme yapılacak, ayrıca salonlarda en az bir depo alanı bulunacak.

Kişi başı en az 0,70 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş, en az 50 kişilik seyirci kapasitesi olan salonlarda ise şu nitelikler aranacak:

"- Sahnenin en arka sıra ve en ön sıra dahil tüm oturma yerlerinden ergonomik oturma ve görme açısının sağlandığı düzenleme yapılacak.

Sıra iç geçiş temiz genişliği en az 30 santimetre olacak. Koltuk kümeleri arasında rahat geçiş imkanı veren koridorlar yapılacak.

Ara dolaşım alanlarının ve rampaların bitiş kaplamalarında, kaymayı önleyici zemin kaplanacak. 50 kişi üstü kapasitedeki salonlarda en az iki çıkış imkanı olacak.

Salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemeleri sağlanacak.

Salon kapasitesiyle orantılı ve çeşitli gösteri sanatlarının sergilenmesine uygun bir şekilde, sahnede canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri, sahne zemininde veya tavanında dekorların kısa sürede değişebilmesini sağlayacak asansörler ve raylı sistemlere bağlı mekanik araçlar veya aynı işlevi görecek teknik donanımlar düzenlenecek.

Sahne ışık ve ses sistemleri ile kontrol odası, ilgili kurumdan onaylı olarak sahne sanatı eğitimleri verilmesi halinde en az iki adet yeterli büyüklükte, uygun donanımı olan prova veya çalışma odası, sahne arkası ile bağlantılı sanatçı duş, tuvalet, soyunma mahalli, sahne kullanımı ile ilgili depo, atölye ve malzeme girişinin farklı kotlarda olması halinde ise salonlara rampa veya yük asansörü yapılacak."