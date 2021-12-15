Üye Girişi
"Kültür Yolu" başkentten de geçecek - Son Dakika

"Kültür Yolu" başkentten de geçecek

15.12.2021 11:06
"Kültür Yolu" başkentten de geçecek

Ankara ilkbahar aylarında "Kültür Yolu" festivaline ev sahipliği yapacak.

Ankara ilkbahar aylarında "Kültür Yolu" festivaline ev sahipliği yapacak.

Festivalin bir ayağını CSO Ada Ankara Yerleşkesi'ndeki etkinlikler oluştururken, kentin tarihi mekanları, sokakları, müzeleri de müziğin coşkusuyla dolacak.

CSO Şefi ve CSO Ada Ankara Sanat Yönetmeni Cemi'i Can Deliorman, AA muhabirine, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden inşa edilmesinin ardından "Beyoğlu Kültür Yolu" festivalinin başlatıldığını ve İstiklal Caddesi'ndeki bütün kültürel mekanların değerlendirildiğini söyledi.

Ankara'da da bir ayağı CSO Ada Ankara Yerleşkesi olan benzer bir kültür yolu festivalinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Deliorman, "Bizim için çok heyecan verici bir gelişme. Sayın Bakanımızın da yaptığı açıklamalardan sonra İstanbul Kültür Yolu Festivali ile eş zamanlı Ankara'da bir başkent festivalinin dizayn edilmesi hepimiz için çok büyük motivasyon kaynağı." dedi.

Deliorman, festivalin bahar aylarında yapılmasının planlandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm salonlarımızın imkanlarını ve cazibesini bu işin içine katacağız. Ankara'nın o eski tarihi dokusu, müzelerin olduğu bölge, kale bölgesi, aynı zamanda yine konser salonumuzun içinde bulunduğu bu bölge kültürel anlamda çok zengin, dolayısıyla bu kaynağın değerlendirilmesi çok çok önemli. Biz de bu doğrultuda, festival için uluslararası etki bırakacak bir müzikal içerik tasarlıyoruz."

Caz müzisyenlerini, etnik müzik gruplarını, Türkiye'nin müzik gruplarını gerek CSO konser salonlarında gerekse açık hava etkinliklerinde ağırlayacaklarını anlatan Deliorman, etkinliklerin sadece konserlerle sınırlı kalmayacağını, müzik ve sanat konulu çalıştaylar ve söyleşiler düzenleneceğini ifade etti.

Deliorman, sokak konserleri, resitaller ve müze konserlerinin de yer aldığı oldukça renkli bir program hazırlayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Festivalin mayıs sonu haziran başı yapılması öngörülüyor. Baharda olması çok önemli ki bizler açık hava alanlarını, tarihi dokuya ait olan sokakları, müze bahçelerini kullanabilelim. Çünkü bu festival sadece bir salonun içine hapsedilecek bir etkinlik değil. Malum burası Ankara'nın müzikal anlamda, akustik anlamda en nitelikli konser salonu ama insanlara her yönden ulaşan, onları her açıdan çeken, kentin her imkanını kullanan bir festival hedeflenmeli."

"Bir eserin dünya prömiyerini yapmayı planlıyoruz"

Konser içerikleri ve konuk solistler konusundaki çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Deliorman, festival kapsamında bir eserin dünya prömiyerini gerçekleştirmeyi, birçok uluslararası şef ve sanatçıyı ağırlamayı, onların repertuvarlarına Türkçe eser kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Deliorman, "Dünyanın birçok yerinden farklı türde müzik yapan grupları buraya getirecek, çok beğenilen, ses getirecek, dinleyiciyi buraya çekecek bir içerik hedefliyoruz." diye konuştu.

Festival, İlkbahar, Konser, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kültür Yolu' başkentten de geçecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:58 Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
10:29 İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü
10:19 Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada
Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti         
11:11
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış! Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!         
10:55
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:16:44. #1.12#
SON DAKİKA: "Kültür Yolu" başkentten de geçecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement