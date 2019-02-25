Son Dakika Haberleri: Kültür Zenginliğinin En Canlı Örneğidir Folklor'

Kültür Zenginliğinin En Canlı Örneğidir Folklor'

1 saat önce

ALINA Schregelmann ile Zeynep Aksu'nun sunuculuğunu yaptığı şenliğin açılış konuşmasını yapan kültür derneği Başkanı ve aynı zamanda Nordost Bahnhof bölgesi SPD parti başkanı Abdurrahman Gümrükçü izleyicileri selamladı.

Kültür Zenginliğinin En Canlı Örneğidir Folklor', System.String[]
ALINA Schregelmann ile Zeynep Aksu'nun sunuculuğunu yaptığı şenliğin açılış konuşmasını yapan kültür derneği Başkanı ve aynı zamanda Nordost Bahnhof bölgesi SPD parti başkanı Abdurrahman Gümrükçü izleyicileri selamladı. İzleyiciler arasında bulunun Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Muavin Konsolosu Mesut Doğan da bir konuşmasında şunları söyledi: "Kültür zenginliğinin en canlı örneği olarak kabul edilen halk oyunları ait olduğu toplumun gerçek karakterini taşıyan, ortak dünya ve düşünceleri belirtmekte, aynı zamanda bireylerin iç dünyasını aydınlatmaktadır".

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Her yılkinden daha fazla ilgi gören folklor şenliğinde, 9 ülke dansçıları, Sırbistan, İspanya, Amerika, Türkiye, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Filipinler folklor ekipleri izleyenlere büyük keyif yaşattı. Altın Kızlar adını alan Türk folklorcuların önce minikleri sahne aldı. Daha sonra Zeybekler güzel bir gösteri yaptılar. Gösteri sonunda her ekibe birer teşekkür plaketi verildi.

Almanya

İspanya

Bulgaristan

Filipinler
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:25 

Türkiye, Zeynep Aksu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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