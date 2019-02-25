Kültür Zenginliğinin En Canlı Örneğidir Folklor'
1 saat önce
ALINA Schregelmann ile Zeynep Aksu'nun sunuculuğunu yaptığı şenliğin açılış konuşmasını yapan kültür derneği Başkanı ve aynı zamanda Nordost Bahnhof bölgesi SPD parti başkanı Abdurrahman Gümrükçü izleyicileri selamladı.
ALINA Schregelmann ile Zeynep Aksu
'nun sunuculuğunu yaptığı şenliğin açılış konuşmasını yapan kültür derneği Başkanı ve aynı zamanda Nordost Bahnhof bölgesi SPD parti başkanı Abdurrahman Gümrükçü
izleyicileri selamladı. İzleyiciler arasında bulunun Türkiye Cumhuriyeti
Nürnberg Muavin Konsolosu Mesut Doğan da bir konuşmasında şunları söyledi: "Kültür zenginliğinin en canlı örneği olarak kabul edilen halk oyunları ait olduğu toplumun gerçek karakterini taşıyan, ortak dünya ve düşünceleri belirtmekte, aynı zamanda bireylerin iç dünyasını aydınlatmaktadır".
TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
Her yılkinden daha fazla ilgi gören folklor şenliğinde, 9 ülke dansçıları, Sırbistan
, İspanya
, Amerika
, Türkiye, Almanya
, Romanya
, Bulgaristan
, Yunanistan
ve Filipinler
folklor ekipleri izleyenlere büyük keyif yaşattı. Altın Kızlar adını alan Türk folklorcuların önce minikleri sahne aldı. Daha sonra Zeybekler güzel bir gösteri yaptılar. Gösteri sonunda her ekibe birer teşekkür plaketi verildi.
Almanya
İspanya
Bulgaristan
Filipinler
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:25
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