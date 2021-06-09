Kültür Zirvesi'nin Çevrim İçi Lansmanı Yarın Yapılacak - Son Dakika

İzmir'de 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek UCLG Kültür Zirvesi'nin lansmanı, 10 Haziran'da (yarın) İzmir ve Barselona'da kurulan stüdyolardan çevrim içi yapılacak ve İzmirTube üzerinden yayınlanacak. Covid-19'un kültüre etkisinin konuşulacağı etkinlikte, Zirve'nin ana temaları da açıklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Kültür Mümkün" vizyonu ve çalışmaları sonucunda dördüncüsüne İzmir'in ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin lansmanı, 10 Haziran perşembe günü 15. 30-17. 30 saatleri arasında İzmir ve Barselona'da kurulan stüdyolardan çevrim içi yapılacak. İzmirTube üzerinden yayınlanacak lansmanda açılış konuşmalarının ardından Covid-19'un kültüre etkisi üzerine bir söyleşi olacak. İzmir ve dünyadan mesajların verileceği etkinlikte Zirve'nin ana temaları da açıklanacak. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" adıyla İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı olarak 9-11 Eylül tarihleri arasında yüz yüze oturumlarla ve çevrim içi mecralarda devam edecek Zirve'de dünyanın her yerinden yaklaşık 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

"Pandemi kültüre olan ihtiyacı gözler önüne serdi"

Zirve'de kültürün sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı ve geleceğin kurucu ögesi olarak ele alınacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemi kültüre olan ihtiyacı yeniden gözler önüne serdi. Dünyada kültürü merkeze alan yeni bir yönelim var. Toplumsal olarak yeni katılım biçimleri ve dayanışma ağları kurmak için kültür her zamankinden daha önemli. Pandemi kültür uygulamaları ile eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık, sosyal adalet, kentsel planlama ve inovasyon uygulamaları arasındaki ilişkiyi de yeniden ele almamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Zirve'de COVID-19 krizi süreci ve sonrası için kentler tarafından geliştirilen somut stratejilerin konuşulacağını, program ve projelerden örnekler sunulacağını belirten Soyer, "Zorlukları, engelleri, hayalleri, fikirleri ve olası çözümleri tartışacağız. Zirve, kenti etkili bir küresel merkeze dönüştürme, çeşitliliği, sanatı, tasarımı ve yeniliği teşvik etme, mirası koruma, ekolojik yaşam tarzını, alternatif üretim modellerini destekleyerek sınırları aşan işbirlikleri geliştirmeye dayanan kentin kültürel vizyonunu da destekliyor" şeklinde konuştu.

Anıl Acar ve Ece Temelkuran'ın mesajları olacak

Zirve'nin lansmanında açılış konuşmalarını Başkan Tunç Soyer, UCLG Başkanı Dr. Mohamed Boudra ve UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz yapacak. Ardından Birleşmiş Milletler Kültür ve Kalkınma Komisyonu Eski Genel Sekreteri, UNESCO Kültür Genel Müdür Yardımcısı Lourdes Arizpe, OECD ve Harvard metaLAB'de Kıdemli Araştırmacı ve IULM Üniversitesi'nde Avrupa Projeleri ve Uluslararası Ağlar için Rektörlük Delegesi Pierluigi Sacco ile Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, Kültür Politikaları ve Yönetim Araştırmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Serhan Ada "Covid-19'un Kültürel Etkisi" başlıklı söyleşide bir araya gelecek. Müzisyen Anıl Acar (Gazapizm) ve gazeteci-yazar Ece Temelkuran'ın mesajlarının yayınlanacağı etkinlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yerel halk müziği eşliğinde Zeybek gösterisi ile yerel orkestra eşliğinde Rebetiko Müziği performansları da olacak. "UCLG'den Mesajlar" adlı bölümde ise Bilbao Belediye Başkanı Juan María Aburto, Jeju Valisi WonHee-ryong, Buenos Aires Hükümet Başkanı (TBC) Horacio Rodríguez Larreta, Mexico Kenti Kültür Sekreteri Vannesa Bohórquez, Lizbon Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Catarina Vaz-Pinto yer alacak. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın yorumlar bölümünde katkı sağlayacağı lansmanda İngilizce, Türkçe, Fransızca ve İspanyolca dillerinde çeviri yapılacak.

Dünyanın önemli kültür üreticileri bir araya gelecek

UCLG Kültür Zirvesi, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına kendini adamış kentler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların küresel düzeydeki ana buluşma noktasıdır. İzmir Kültür Zirvesi, 2015'te Bilbao'da, 2017'de Jeju'da ve 2019'da Buenos Aires'te düzenlenen önceki zirvelerin sonuçlarından yola çıkacak.

Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bırakarak 2021'de dördüncü Zirve'ye ev sahipliği yapmaya hak kazanan İzmir, dünyanın önde gelen kültür üreticilerini bir araya getirecek.