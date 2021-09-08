Üye Girişi
Kültür Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika

Kültür Zirvesi yarın başlıyor

08.09.2021 11:26
Kültür Zirvesi yarın başlıyor, System.String[]

Bilbao, Jeju ve Buenos Aires'in ardından dördüncüsüne İzmir'in ev sahipliğini yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi yarın başlıyor.

Zirve'de 346'sı çevrim içi olmak üzere toplam 864 konuşmacı ve katılımcı yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yarın geleceği İzmir'de kurmaya başlıyoruz" dedi.

İzmir'in Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bırakarak ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi yarın başlıyor. 9-11 Eylül tarihleri arasında üç gün sürecek ve "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" temasıyla düzenlenen zirvede 65 ülkeden kültür üreticileri buluşacak. 346'sı çevrim içi olmak üzere toplam 864 konuşmacı ve katılımcının yer alacağı zirve kapsamında delegeler Kültürpark 4. Hol'de hazırlanan özel toplantı salonlarında buluşacak. Zirvede kültürün iklim kriziyle, toplumsal cinsiyetle, erişilebilirlikle, engeller ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınırken, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, yaratıcı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılacak.

"İzmir'in dünyayla bağı güçleniyor"

Pandemi koşullarına rağmen beklenenin üzerinde katılımın olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın dört bir yanından kültür üreticileri İzmir'de buluşuyor. Katılımcılar kendi kentlerine ait deneyimlerini, bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını paylaşacak. Zirvede geleceğin dünyasında kültürün rolünü ele alacağız. Buradan çıkan manifesto dünyanın gündemine yerleşecek. Yarın geleceği İzmir'de kurmaya başlıyoruz diyebilirim. Zirve aynı zamanda İzmir'in dünyayla bağını kopmaz bir şekilde güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Şehirde sanat

Zirveye İsveç, Hindistan, İspanya, Fransa, Portekiz, Çin, Amerika, Meksika, İngiltere, Ürdün, Filipinler, Güney Kore, Kolombiya, Endonezya, Filistin Ulusal Yönetimi, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Arjantin, KKTC, gibi ülkelerin ulusal ve yerel yöneticileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak.

Zirve kapsamında konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, gün batımı konserleri, şiir, edebiyat, kültür söyleşileri, resim sergileri, araştırma sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri ve daha birçok etkinlik sadece kent merkezinde değil ilçelerde de düzenlenecek.

Tunç Soyer, Sonora, Rusya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kültür Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı 11:42 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı 11:33 Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı 11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar 10:46 Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın 10:39 MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı 10:24 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor 10:15 Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 09:24 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında

Son Dakika Haberleri
11:50 Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor
11:41 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı
11:35 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak
11:33 Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı
11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
10:49 Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu
10:47 Siemens Türkiye, babalık iznini 5 günden 2 haftaya çıkardı
10:46 Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar
10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü
10:38 MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın
Arkadaşının telefonunu Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor         
11:51
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak         
11:36
Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı         
11:15
Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu         
10:50
Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü         
10:45
Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı         
10:35
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz         
10:19
Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı         
09:59
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kargayı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 11:56:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür Zirvesi yarın başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement