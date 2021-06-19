Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi - Son Dakika

Yeşilhisar İlçesi'ne bağlı Araplı Mahallesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyarlarla yazılan yazılar; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi tarafından koordine edilerek Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlendi.

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