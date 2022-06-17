Kültürel Alışverişler Yunanistan ile Çin'i Daha da Yakınlaştırıyor

ATİNA, 17 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın çağdaş kültürden sorumlu Bakan Yardımcısı Nicholas Yatromanolakis Perşembe günü Atina'da Xinhua'ya verdiği demeçte, kültürel alışverişin insanları açık fikirli yaptığını ve Yunanistan ile Çin'in birbirine yakınlaşmalarına destek olduğunu söyledi. Yatromanolakis, bu tür alışverişler aracılığıyla, "daha iyi vatandaşlar ve daha iyi insanlar oluyoruz, çünkü zihnimizi yeni fikirlere ve yeni kavramlara açıyoruz" dedi. Atina Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi'nde (EMST) yeni bir sergi programının açılışında konuşan Yatromanolakis, "Bu yıl gerçekten kültür alanında yoğun bir Yunan-Çin alışverişi yılı olduğu için çok mutluyuz" dedi.

Müzisyenler, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 70 km güneydoğusunda yer alan Sounion Burnu'ndaki Poseidon Tapınağı kalıntılarının önünde bir müzikal icra ediyor, 17 Eylül 2020. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

İki ülke, Çin-Yunanistan Kültür ve Turizm Yılı'nı son aylarda bir dizi etkinlikle kutluyor. İki büyük antik uygarlık olan Yunanistan ve Çin, zengin birer kültürel mirasa sahip. Yatromanolakis, iki ülkenin çağdaş yaratıcılık açısından da gösterecekleri çok şey olduğunu söyledi. Pandemi sırasında kapatılan ancak şimdi tam kapasiteyle çalışmaya başlayan EMST, Çin kurumlarıyla işbirliği yapıyor. Yedi çağdaş sanat sergisinden oluşan yeni bir program Perşembe günü başlayacak ve 30 Ekim 2022'ye kadar sürecek. Yatromanolakis, üzerinde "Farklı bir ülkeden olmama rağmen sizinle bağlantı kurabilirim" mesajının yazılı olduğu bir sanat eserinin önünde dururken, "Geçmişi ve bugünü onurlandırmak, farklı kültürleri onurlandırmak ve dünyadaki farklı fikirlere açık olmak önemlidir" diye konuştu.

Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias (Sağdan birinci), Çin-Yunanistan Kültür ve Turizm Yılı'nın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen açılış töreninde konuşuyor, 16 Eylül 2021. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Bu arada, EMST Sanat Direktörü Katerina Gregos da Xinhua'ya şunları söyledi: "Bence bir halk müzesinin toplum için önemli olan meselelerle ilgilenme görevi bulunuyor. ve bu müzenin de hem sosyopolitik meselelere, hem çevresel meselelere, hem de bugün en yakıcı ve en kritik olduğunu düşündüğümüz diğer bazı meselelere odaklanacak. Halk müzesinin eğitim, bilgi ve toplumsal farkındalık yaratma yolunda bir itici güç olacağına çok inanıyorum."