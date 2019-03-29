Son Dakika Haberleri: Kültürel Farklarımız Zenginliğimizdir" Etkinliği Düzenlendi

Kültürel Farklarımız Zenginliğimizdir" Etkinliği Düzenlendi

34 dakika önce

Artvin Çoruh Üniversitesi Kültürlerarası Etkileşim Topluluğu tarafından Kültür Tanıtım Etkinliği düzenlendi.

Kültürel Farklarımız Zenginliğimizdir
Artvin Çoruh Üniversitesi Kültürlerarası Etkileşim Topluluğu tarafından Kültür Tanıtım Etkinliği düzenlendi.

"Kültürel farklarımız zenginliğimizdir" temasında düzenlenen etkinlikte, Artvin Çoruh Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycan, Afganistan, Suriye, Türkmenistan, Çad ve Irak uyruklu öğrenciler tarafından ulusal kültürlerine has çeşitli motiflere ve gösterilere yer verildi.

AÇÜ Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin farklı kültürlere mensup öğrencilere kucak açtığını ve kültürlerarası etkileşimin dolayısıyla kültürel ahengin yaşatılmasına vesile olduğunu dile getirdi. Üniversitede kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) öğrencilere dil ve kültürel uyum konusunda yardımcı olduğunu dile getiren Rektör Tilki, "Yurtdışından gelen öğrencilere yönelik Burası sizler için gurbet değildir. Artvin Çoruh Üniversitesi sizin evinizdir" diye konuştu.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise programın, tarihten günümüze çok geniş bir coğrafyada harmanlanan kültür paydaşlığını simgelediğine dikkat çekti.

Etkinlikte Azerbaycan, Afganistan, Çad, Irak, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen öğrenciler tarafından yöresel halk oyunları gösterilerinin sunulurken farklı kültürlerde gündelik yaşantıyı resmeden sunumlara, tiyatro oyunlarına, şiirlere ve şarkılara yer verildi.

Program sonrasında Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat'a Kültürlerarası Etkileşim Topluluğu öğrencileri tarafından, ülkelerinin simgesi haline gelen geleneksel kıyafetler giydirildi.

Etkinliğin devamında katılımcılara, ulusal ve yöresel mutfakları temsil eden ikramlarda bulunuldu. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

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