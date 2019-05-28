Kültürel istihdam verileri açıklandı
51 dakika önce
Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48
'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.
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