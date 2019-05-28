Son Dakika Haberleri: Kültürel istihdam verileri açıklandı

Kültürel istihdam verileri açıklandı

51 dakika önce

Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Kültürel istihdam verileri açıklandı, System.String[]
Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48 
Ekonomi
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