Son Dakika Haberleri: Kültürel Kamusal Alanın Oluşumu Bu Seminerde Tartışılacak

Kültürel Kamusal Alanın Oluşumu Bu Seminerde Tartışılacak

20 dakika önce

Farklı kültürel geçmişleri, deneyimleri ve sanatçıları izleyiciler ile buluşturma noktası olan Açık Diyalog İstanbul'un 15 Mart- 12 Nisan tarihlerindeki konuğu PROF. DR. Besim F. DELLALOĞLU.

Kültürel Kamusal Alanın Oluşumu Bu Seminerde Tartışılacak, System.String[]

Açık Diyalog İstanbul, etkinlik ve seminer programlarıyla birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Saat 19:00- 21:00 arasında gerçekleşecek seminerin konusu "Kültürel Kamusal Alanın Oluşumu".Seminerde DELLALOĞLU, kültürel kamusal alanlarını felsefe, sosyoloji, tarih ve sanat açılımları ile ele alınacak. İlk oturumda, modernlik bağlamında, Avrupa'da Rönesans'tan itibaren kültürel kamusal alanın oluşumunun izi sürülecekken, ikinci oturumda modernleşme bağlamında, Türkiye'de kültürel kamusal alanın tarihi tartışılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:18 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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