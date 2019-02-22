Son Dakika Haberleri: Kültürel Mirası Koruma Derneği'nden Başkan Savaş'a Ziyaret

Kültürel Mirası Koruma Derneği'nden Başkan Savaş'a Ziyaret

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kültürel Mirası Koruma Derneği yönetimini ağırladı.

Kültürel Mirası Koruma Derneği'nden Başkan Savaş'a Ziyaret, System.String[]

Görüşmede, Türkiye'den Kültürel Mirası Koruma Derneği ve İskoçya'dan Edinburgh World Heritage kurumları ortaklığında gerçekleşen "Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme (KORU) Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplamda 3 yıl gibi bir süreç içerisinde'Yetişkin Eğitimleri, Koruma Güz Kampları, Yapı Analiz Programı (YAP), Yayınlar (Bilgi Bankası) ve Tarihi konutlar için örnek restorasyon uygulaması (Tamirevi)' gibi çalışmalar yapmak istediklerini anlatan dernek temsilcileri, Hatay'da yapılması gereken restorasyon uygulamaları hakkında da fikir sundu.

Dernek olarak kültürel miras bilincinin arttırılması ve kültürel mirası korumak için doğru yöntemlerin teorik ve pratik olarak benimsenmesini amaçladıklarını belirten temsilciler,'Kültürel Koruma Fonu' kapsamında desteklenen, Mardin ve Antakya'da gerçekleşen bir proje olduğunun da altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:51 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Hatay, Güncel
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