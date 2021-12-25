Üye Girişi
"Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi tanıtıldı - Son Dakika

"Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi tanıtıldı

25.12.2021 09:31
"Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi tanıtıldı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde yürütülen "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesinin 2'inci ulusal toplantısı Isparta'da düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde yürütülen "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesinin 2'inci ulusal toplantısı Isparta'da düzenlendi.

Enstitü'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından hibe almaya hak kazanan proje kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya proje ortağı Akdeniz, Uşak, Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitelerinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, kültürel değerlerin toplumların yüzyıllarca devam eden ortak yaşantılarından doğan ve kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumu millet haline getirerek kimliğini oluşturan maddi ve manevi değerler bütünü olduğunu belirtti.

Bu anlamda projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bir milletin var olabilmesi ve kendisini ileriye taşıyabilmesi ancak bu değerlerin genç bireyler tarafından özümsenmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür.

Enstitümüz kuruluşundan bu yana bize miras olan kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Proje ortağı üniversitelerimizle birlikte yürüttüğümüz proje faaliyetleriyle gençlerimizin, kıymetli ve zengin kültürümüzü severek benimsemelerine, özümüze uygun tutum ve davranış geliştirebilmelerine ve böylelikle kültürel aktarım sürecinin devamlılığına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Konuşmaların ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Anadolu Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ait koleksiyonlardan oluşturulan "Anadolu Destanı" defilesi katılımcıların beğenisine sulundu.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Isparta, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık' projesi tanıtıldı - Son Dakika


Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı         
09:34
Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor         
09:31
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum! Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!         
09:15
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş         
15:16
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18

Son Dakika Haberleri
09:33 Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı
09:33 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 kişi yaralandı
09:31 Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor
09:23 Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge veriler
09:15 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!
09:07 Oran kulislerden sızdı! Emekliye yapılacağı iddia edilen zam belli oldu!
09:03 Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma uçtu: 2 kişi yaşamını yitirdi
08:51 Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın
08:49 Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 09:38:12. #1.13#
SON DAKİKA: "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement