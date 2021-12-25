"Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde yürütülen "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesinin 2'inci ulusal toplantısı Isparta'da düzenlendi.

Enstitü'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından hibe almaya hak kazanan proje kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya proje ortağı Akdeniz, Uşak, Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitelerinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, kültürel değerlerin toplumların yüzyıllarca devam eden ortak yaşantılarından doğan ve kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumu millet haline getirerek kimliğini oluşturan maddi ve manevi değerler bütünü olduğunu belirtti.

Bu anlamda projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bir milletin var olabilmesi ve kendisini ileriye taşıyabilmesi ancak bu değerlerin genç bireyler tarafından özümsenmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür.

Enstitümüz kuruluşundan bu yana bize miras olan kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Proje ortağı üniversitelerimizle birlikte yürüttüğümüz proje faaliyetleriyle gençlerimizin, kıymetli ve zengin kültürümüzü severek benimsemelerine, özümüze uygun tutum ve davranış geliştirebilmelerine ve böylelikle kültürel aktarım sürecinin devamlılığına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Konuşmaların ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Anadolu Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ait koleksiyonlardan oluşturulan "Anadolu Destanı" defilesi katılımcıların beğenisine sulundu.