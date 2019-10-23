Kültürel mirasın yönetimi Gaziantep'te tartışılacak

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer, "Kültürel miras alanlarının yönetilmesi konusu Türkiye'nin önündeki önemli bir problem olarak durmaktadır. Bu konuyu yerel yönetimlerin üstlenmesi gerekir." dedi.

ICOMOS Yasal Yönetsel ve Uluslararası Bilimsel Komitesi (ICLAFI) Sempozyumu ve Yıllık Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim (KUDEB) Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı.

Prof. Dr. İclal Dinçer, Zeugma Mozaik Müzesindeki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin konusunun "kültürel mirasın yönetiminde ve tanıtımında yerel yönetimlerin rolü" olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanların, iki gün boyunca bu konuyu tartışacağını anlatan Dinçer, "Böylesi önemli bir toplantının düzenlenmesine katkı sundukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sempozyum boyunca tartışmaları umarım Türkiye sathına yayma fırsatımız olur. Çünkü, kültürel miras alanlarının yönetilmesi konusu Türkiye'nin önündeki önemli bir problem olarak durmaktadır. Bu konuyu yerel yönetimlerin üstlenmesi gerekir." dedi.

ICLAFI Başkanı Gideon Koren de Gaziantep'in kültür alanında çok önemli bir şehir olduğunu, kenti gezmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Toplantıya çeşitli ülkelerden uzmanların katıldığını aktaran Koren, "Yükselen trend, her yerde tabii ki kentleşme. Büyük kentlere göç dalgası nedeniyle kent yönetimleri yeni imar projeleri üretmek zorunda. Bazen projeler üretirken kültürel mirasları koruma konusunda çatışmalar da oluyor, bu da çok olağan. Gaziantep, trendleşme dalgalarını yaşayan çok büyük gelişmelere sahne olan bir şehir. Köklü tarihi ve zengin kültürel mirasa sahip bir şehir olarak çok iyi bir örnek, iyi bir laboratuvar." diye konuştu.

ICOMOS Genel Başkanı Toshiyuki Kono da Fas'ın Marakeş şehrinde geçen hafta ICOMOS'un yıllık genel kurulunu topladıklarını, ICOMOS'un yasal, idari ve finansal konulara vakfedilmiş bir komiteye sahip tek uluslararası kültürel miras organizasyonu olduğunu vurguladı.

"Biz zenginliğin tarih olduğunu düşünüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çok önemli bir mekanda çok önemli bir konuyu tartışmaya açtıklarını söyledi.

Gaziantep'in dünyanın en eski yerleşim yerlerindeni olduğuna işaret eden Şahin, "Dünya, zenginliğin ne olduğunu tartışıyor. Petrol rezervlerinin bulunduğu bölgelerde ekonomik anlamda bir zenginlik var ancak biz zenginliğin tarih olduğunu düşünüyoruz. Biz medeniyetimizi ve kültürel miraslarımızı zenginlik olarak tanımlıyoruz. Daha da önemlisi beşeri sermayeyi en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. Yetişmiş insan gücünü ülkenin en güvenilir mirası olarak görmekteyiz. Tarih ve medeniyet bilinciyle kendini yetiştirmiş insanlar, en büyük zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'te kültürel mirasın sahiplenildiğini ancak bunun sürdürülebilir olması için ekonomik modelinin ortaya konulması gerektiğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.

Sempozyumda 2 gün boyunca kültürel mirasın yönetiminde ve tanıtımında yerel yönetimlerin rolü, yasal-yönetsel çerçeve, finansal konular, kültürel mirası yönetmek ve kapasite geliştirme gibi konular ele alınacak ve elde edilecek sonuçlar raporlaştırılacak.