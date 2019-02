Kültürel Ortak Tesis Hizmet Projesi İçin 4'lü Protokol İmzalandı

Kültürel ortak tesis hizmet projesi için 4'lü protokol imzalandıGAZİANTEP - Gaziantep Valiliği Şahinbey Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi tarafından sosyal ve kültürel ortak tesis hizmet projesi ve işletilmesine ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt ve çok sayıda davetli katıldı."Birlikte ulaşamayacağımız menzil yok"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere uzun ince bir yolculuğa çıkıldığını belirterek, "Bugün, kardeşlik meclisindeyiz, hep birlikte yeni süreci götüreceğiz. Bittiği zaman iddia ile söylüyorum Türkiye 'nin en güzel yerlerinden biri olacak. Tabii dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun eşref-i mahlukat olarak oluşturulan her insan birinci sınıf vatandaştır" dedi.Yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın mensubu olduklarını sözlerine ekleyen Şahin, "Bizim medeniyetimiz kardeşlik, birlik medeniyetidir. Ayrılıklarımızın yok olduğu, kardeşlik hukukumuzun arttığı bir medeniyetten geliyoruz. Hepimiz aynı ülkenin çocuklarıyız, aynı devletin vatandaşlarıyız. Ortak değerlerin üzerinden gitmemiz gereken o kadar büyük hedeflerimiz var ki. O yüzden yakın siyasi tarihe baktığımızda bunu tam bir acıları yarıştırma üzerine kurulu olduğunu görürsünüz. Bunun bize hiçbir faydası yok. Bu coğrafyada güçlü, kardeş olmak zorundayız. Birbirimizi gerçekten sevmek zorundayız. İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderdir' diyor. O yüzden kaderimizi birlik ve beraberlik üzerine kurduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir menzil yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Bu hamur çok sağlam bir hamur"Türkiye'de ayrımcılık olmadığını belirten Şahin, "Hazreti Ali peygamberimizin sırdaşı, yoldaşı, en yakın arkadaşı, İslamın kılıcı, ahlak abidesi, Hz Ali'yi sevmek hepimizin boynunun borcu. Bizim medeniyetimiz Hz Mevlana , Yunus Emre'nin medeniyeti. Horasan 'da yeşeren bu düşünce Pir Sultan Abdalların Hacı Bektaşi Velileri yetiştirdi. Hepsi bizim değerimiz. Hacı Bektaşı Veli de Hazreti Mevlana gibi çok kıymetli ve çok özel. Hepsi bize, bu topraklara ait. Hiç unutmuyorum 15 Temmuz gecesi, İstanbul 'dan acil bir şekilde döndüğümde, ortak değerlerimizin sadece sözde olmadığını orada gördüm. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız için en önde olan Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi Başkanı Yılmaz ve bütün arkadaşlarıydı. 40 gün boyunca nöbeti birlikte tuttuk. Bundan daha büyük ortaklık olabilir mi, Çanakkale ruhu da, Gaziantep modeli de budur. Bu hamur çok sağlam bir hamur. Bu yüzden dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun, Allahu Teala yüce kitabında, 'bunun vahdet içinde birlik olduğunu, bunun kendisinin büyüklüğü ve zenginliği olarak' söylüyor. Bu duruma karşı bizim başka söyleyecek bir sözümüz olabilir mi, O kadar güzel bir eser var ki ortada bunu birlikte paylaşalım. Ayrıştırmak, kırmak, dökmek kolay. Zor olanı başaracağız. Bizden, bu Anadolu topraklarından beklenenleri yapacağız. Bu topraklarda nefret, ayrıştırma, islamafobi olmaz, kardeşlik hukukunu koruyacağız ve birlikte başaracağız. Bir an önce bitirip o güzel kubbenin altında hep beraber cem olmayı o toplanmayı hepimize Allah nasip etsin" şeklinde konuştu."Hepimizin içine sinecek önemli bir çalışma olacak"Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Türkiye'nin gücünün kardeşlikten geldiğini kaydederek, "Yanı başımızda bir Irak , bir Suriye var. Düşünsenize Suriye'de alevi olsanız ne olur sünni olsanız ne olur? Zengin olsanız ne olur fakir olsanız ne olur? Arap olsanız ne olur Türkmen olsanız ne olur Kürt olsanız ne olur? Sonuç itibariyle ülke elden çıkmış farklılıklarımızın hiçbir anlamı yok. Bizi güçlü kılan farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ekmektir. Anadolu'da Yezit ismi duydunuz mu? Ne alevi de ne de sünni de var. Yine Muaviye ismi duymazsınız. Ama Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i duyarsınız. Bu topraklarda Ramazan ismi ne kadar varsa Muharrem ismi o kadar var. Burada yapılacak cem evi önemli bir çalışmadır. Arsası 5 milyon TL, onun ötesinde 5 milyon değil 50 milyonunuz olsa Milli Eğitim Bakanlığına ait olan bu arsayı alma şansınız yok. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün, Ali valimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın çok ciddi iradesi var. Bittiğinde hepimizin içine sinecek önemli bir çalışma olacak" ifadelerine yer verdi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, böylesi önemli bir çalışmanın protokol töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu bildirerek, "Bu güzel bir manzara, Türkiye'nin bir yansımasıdır. Birileri bizi ısrarla ayrıştırmak istiyor ama biz de ısrarla birlikte ve beraber olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt da böylesi önemli bir çalışmanın seçim yatırımı olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını vurgulayarak, 2 yıldır güzel gönüllü insanların mücadele verdiği bir çalışmanın boşa gideceğini söyledi.Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi önceki Başkanı Yılmaz Demirdelen, ortak yürütülen projenin hayata geçmesi için yaklaşık 2 yıldır başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve diğer paydaşların gönülden ortaya koyduğu çaba ve özveriye teşekkür etti.Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, projeyle ilgili katılımcılara teknik bilgi verdi.Konuşmaların ardından sosyal ve kültürel ortak tesis hizmet projesi ve işletilmesine ilişkin protokol imzalandı.