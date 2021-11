"Kültürel Yatırımlara Örnek Gösterilecek Güzel Bir Eser" - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlar kapsamında ilçeye kazandırdığı Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'ni gezerek, başlayan kurslar ve eğitim faaliyetleri hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan bilgiler aldı.

AK Parti MKYK Üyesi Ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, dört kat üzerinden hizmete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde Yeşilyurt Belediyesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başlattığı İHA 0 – İHA 1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Kültürel ve eğitim yatırımlarını Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi ile taçlandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " AK Parti MKYK Üyesi Ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci ile beraberindeki heyeti Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde ağırlamaktan onur duymaktayız. 20'in üzerinde kültürel, sanatsal ve eğitim kursun yanı sıra farklı alanlarda eğitim programları düzenleyeceğimiz buradaki merkezimizi vatandaşlarımızla buluşturmaktan kıvanç duymaktayız. Eğitim yatırımlarında bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt'umuza bugüne kadar kazandırdığımız kültürel yatırımlarımızı buradaki hizmet binamızla taçlandırmış olduk.B ir çok kursu ve aktiviteyi tek çatı altında hemşehrilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Aşçılık kursundan kuaförlük kursuna, bağlama kursundan sanat atölyelerine, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okulumuzdan her yaştan vatandaşımızın el becerilerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek hobi ve eğitim kurslarımızla birlikte, ilçemizin kimliğine değer katacak güzel bir yatırım altına daha imza attık. İlçemize daha önce kazandırdığımız Yeşilyurt Konaklarımız, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerimizde yaptığımız benzer hizmetlerimizin büyük ilgi görmesi, vatandaşlarımızın ilgi ve alakaları neticesindebu yatırımlarımızın boyutunu bu tür hizmet alanlarımızla daha da geliştirmiş oluyoruz. Kültürel yatırımlarımızı merkez-kırsal ayrımı yapmadan yaygınlaştırarak tüm vatandaşlarımızın aynı seviyede ve şartlarda hizmet almasını sağlıyoruz. Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde Kiltepe, İlyas, Kaynarca veMelekbaba gibi son dönemlerdeki yatırımlarımızla çehresi günden güne değişen bu bölgelerimizin cazibesinin artmasına vesile olmaktadır. Fiziksel belediyecilik hizmetlerinde yakaladığımız başarı seviyemizi bu tür kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerimiz ile de bütünleştirip hemşehrilerimize her alanda kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezini ilçeye kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederken şunları söyledi; " Kiltepe mahallemizde belediyemizin kültürel yatırımlar kapsamında hizmete sunduğu bu merkezimiz, fonksiyonel yapısı, kurs ortamları ve eğitim alanlarıyla göz dolduran bir güzelliğe sahiptir. Bir yandan her yaştan vatandaşımızın kişisel gelişimlerini destekleyecek kurs ortamları diğer taraftan aşçılık ve kuaförlük kurs alanları için modern ve nezih ortamların oluşturulması, bilimi ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturan atölyelerin hizmete sunulması ve farklı alanlarda kursların düzenlenmesi Malatya ve bölgeye önemli katkılar sunacaktır. Belediye Başkanımızı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bizler TEKNOFEST kuşağını yaşıyoruz, artık teknolojinin her alana hâkim olduğu bir dönemdeyiz. Belediyemizin ev sahipliğinde burada başlayan dron eğitim kursuna katılan değerli kursiyerlerimizin gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu alanda eğitim almalarını takdirle karşılıyoruz .Her yaştan vatandaşımızın bu tür kurslara katılmaları ve kendilerini geliştirmek adına çaba sarf etmeleri hepimizi mutlu etmektedir. Yeşilyurt Belediyemizin sağladığı desteklerden yararlanan gençlerimizin TEKNOFEST'te elde ettikleri başarılarda söz konusu,biz ülke olarak artık kendi ihamızı ve sihamızı yapan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin bu alanda dünya sıralamasında ilk 5'e girmek için çok ciddi yatırımları ve gayretleri var. Selçuk Bayraktar liderliğinde hayata geçen projelerle de bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Üretilen askeri teçhisatları ve ihaları ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Şimdi kendi helikopterimizi ve uçağımızı yapma noktasındayız, yakın bir zamanda bunları da gökyüzüyle buluşturacağız. İnsansız hava araçları ve robotik insansız yer araçlarının üretilmesi noktasında da büyük mesafeler alındı. Yeşilyurt Belediyemizin organizasyonuyla dron eğitimi alan tüm kursiyerlerimiz başta olmak üzere bu mekanda farklı alanlarda açılan ya da açılacak kurslara katılacak tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.