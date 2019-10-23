Son Dakika Haberleri: "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri - SARAYBOSNA
Son Dakika Güncel 'Kültürler Arası Müzik Yolculuğu' konseri - SARAYBOSNA

"Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri - SARAYBOSNA

20 dakika önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince düzenlenen konserde, Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ile piyanist Rüya Taner'in yanı sıra Bosna Hersekli sanatçılar da sahne aldı.

Ulusal Tiyatro Binasında düzenlenen konser, Saraybosnalılar ve Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşlarınca yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı konuşmada, konser vesilesiyle iki ülkenin ortak kültürünü ve yüzyıllarca birlikte yaşamanın ortak geçmişini kültür ve sanatla tecrübe edeceğini ifade etti.

Koç, "Cumhuriyeti, Bosna Hersekli dostlarımızla Saraybosna'da kutluyor olmak, bizlere onur verdi. Umarız Bosna Hersekliler bu konserden keyif alacaktır." dedi.

Büyükelçi'nin konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan eşi Pınar Koç da aylardır konserin ön hazırlıklarıyla uğraştıklarını belirterek, "Konseri, Cumhuriyet Bayramımızın haftasına denk getirmek istedik ki Cumhuriyetimizi hem Bosnalılarla hem de Türklerle bir arada kutlayabilelim." diye konuştu.

Konserde, Taner ile Özer, Bosna Hersekli sanatçılar eşliğinde Türk müziğinin seçkin eserlerinden Zeybek, Çanakkale ve Batum'un yanı sıra dünyaca ünlü parçaları çalarak dinleyicilere müzik şöleni yaşattı.

Kültürler Arası Müzik Yolculuğu konseri - SARAYBOSNA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı
Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri - SARAYBOSNA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]