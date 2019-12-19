Kültürler Trabzon'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültürler Trabzon'da buluştu - Son Dakika

Kültürler Trabzon'da buluştu

6 saat önce

Trabzon'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik düzenlendi.

Trabzon'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik düzenlendi.

Trabzon Valiliği bünyesinde İl Göç İdaresince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çeşitli kamu kurumları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, göçmen ve sığınmacıların oluşturduğu stantlarda yöresel el sanatları ile yemeklerin satıldığı kermes düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, "Türkiye 5 milyonun üzerinde, 190 farklı ülkeden vatandaşı bağrına bastı." dedi.

Ülkenin acıyı, tatlıyı, hüznü ve sevinci birlikte yaşar hale geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"İşte ismi üzerinde Anadolu böyle topraklardır. Anayurdu dediğimiz topraklar bir ana şefkatiyle merhametiyle dünyanın hangi coğrafyasından, hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun o ana şefkatini ve merhametini her zaman gösteriyor. Ülkeye gelen göçmenlere ev sahipliği yaparak onları misafir ediyoruz. Trabzon'da da 15 bine yakın düzensiz göçmen var. Biz Türkiye'yiz dediğimiz o güzelim kucaklaşmayı Trabzon olarak hep birlikte göstermeye çalışıyoruz."

İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutladı.

Afgan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül ise son yıllarda dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş insan ve 25 milyona yakın mültecinin olduğunu ifade ederek, göçmenler adına Türk milletine destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yöresel enstrümanlarla müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, protokoldekilerin yanı sıra Trabzon'da bulunan çeşitli ülkelerin vatandaşları ve yöre halkı katıldı.

Kültürler Trabzon'da buluştu

Türkiye, Trabzon, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek
Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Asgari ücretin düğümü son toplantıda çözülecek

Son Dakika Haberleri
09:30 Rusya'dan teknelerine el koyduğu Japon balıkçılara para cezası - Son Dakika
09:29 Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika
09:28 Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi - Son Dakika
09:24 (Özel) Köylü kadınlar, kanserle savaşan arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttı - Son Dakika
09:24 ERÜ'de "Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset" Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Son Dakika
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 09:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültürler Trabzon'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]