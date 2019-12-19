Kültürler Trabzon'da buluştu - Son Dakika

Trabzon'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik düzenlendi.

Trabzon Valiliği bünyesinde İl Göç İdaresince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çeşitli kamu kurumları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, göçmen ve sığınmacıların oluşturduğu stantlarda yöresel el sanatları ile yemeklerin satıldığı kermes düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, "Türkiye 5 milyonun üzerinde, 190 farklı ülkeden vatandaşı bağrına bastı." dedi.

Ülkenin acıyı, tatlıyı, hüznü ve sevinci birlikte yaşar hale geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"İşte ismi üzerinde Anadolu böyle topraklardır. Anayurdu dediğimiz topraklar bir ana şefkatiyle merhametiyle dünyanın hangi coğrafyasından, hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun o ana şefkatini ve merhametini her zaman gösteriyor. Ülkeye gelen göçmenlere ev sahipliği yaparak onları misafir ediyoruz. Trabzon'da da 15 bine yakın düzensiz göçmen var. Biz Türkiye'yiz dediğimiz o güzelim kucaklaşmayı Trabzon olarak hep birlikte göstermeye çalışıyoruz."

İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutladı.

Afgan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül ise son yıllarda dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş insan ve 25 milyona yakın mültecinin olduğunu ifade ederek, göçmenler adına Türk milletine destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yöresel enstrümanlarla müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, protokoldekilerin yanı sıra Trabzon'da bulunan çeşitli ülkelerin vatandaşları ve yöre halkı katıldı.