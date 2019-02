Kültürleri Türkülere Sığdırıp "Kardeşlik Korosu" Kurdular

LALE KÖKLÜ - Suriye 'deki savaşın başından bu yana binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Hatay 'da yarısı Türk yarısı Suriyeli üyelerle kurulan "Kardeşlik Korosu", barış ve kardeşlik türküleri seslendiriyor.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İş Birliği Kuruluşu (GIZ) tarafından imzalanan "Qudra Proje" kapsamında, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 1,5 ay önce oluşturulan koroda, avukat, öğretmen, esnaf, mühendis, emekli memur ve müzisyen gibi mesleklerle uğraşan 15 Suriyeli ve 15 Türk üye bulunuyor.Koro üyeleri, repertuvarlarındaki her şarkının yarısını Türkçe yarısını ise Arapça olarak okuyor.Haftanın 5 günü çalışma yapan koro üyeleri, proje sayesinde hem kültürlerini paylaşıyor hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyor.Çeşitli organizasyonlarda da sahne alan koro üyeleri, seslendirdikleri neşeli türkülerle dinleyenleri eğlendirirken dünyaya barış ve birlikte huzur içinde yaşama mesajları veriyor.Koro şefi Sergen Harbelioğlu, AA muhabirine, bir kültür etkileşimi yaratmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.Suriyelilerin zor bir dönemden geçtiğini ve bunun bilincinde olduklarını belirten Harbelioğlu, şöyle devam etti:"Bir sosyal etkinlik oluşturmak istedik ve böylece Suriyelilerle kaynaşma, etkileşim içinde olabilmemiz ve onların ülkemize daha iyi uyum sağlayabilmesi için düzenlenmiş bir projede yer aldık. Kültür etkileşimini sağlamak üzere başlattığımız proje gitgide emellerine daha çok ulaşıyor. Koromuzda her türlü meslekten üyelerimiz var. Daha çok müzikle uğraşanlar yerine halkın içinden olan insanları seçtik. Giderek de büyümeyi hedefliyoruz. Koro ilk oluştuğunda Türk grubunda da Suriyeliler grubunda da bir çekingenlik vardı. Şu an bir aile ortamı kurduk ve hep birlikte barış, kardeşlik türkülerini seslendiriyoruz.""Kardeşliğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz"Turist rehberliği yapan koro üyelerinden İsmail Sultanoğlu (30), böyle bir koronun içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Ortak şarkıları seslendirdiklerini ve birbirleriyle çok güzel uyum sağladıklarını anlatan Sultanoğlu, koro sayesinde Suriyeliler ile ortak bir etkinlikte aynı duyguları paylaştıkları dile getirdi.Ülkesindeyken kuaförlük yapan Suriyeli Merva Zekkur (26), iç savaş nedeniyle 7 sene önce Lazkiye 'den geldiğini belirtti.Suriye'de iken savaş nedeniyle çok zor ve kötü günler geçirdiklerini ifade eden Zekkur, "Bu koro bizim için çok güzel ve eğlenceli bir uğraş oldu. Kardeşliğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.Emekli öğretmen Yelda Çiper de koronun tüm dünyaya örnek olmasını istediğini ifade etti.Her kesimden Türk-Suriyeli insanların bir arada olduğuna dikkati çeken Çiper, "Tüm dünyada kardeşlik ve sevgi olsun istiyoruz. Onlar da bunu istiyor biz de. Tek amacımız herkesin barış içerisinde yaşaması. Türkülerimizi iki dilde seslendirerek dünyaya bu mesajları veriyoruz." diye konuştu.Suriye'deyken de müzisyenlik yapan Ali Jarkaz ise 4 sene önce İdlib 'den geldiğini söyledi. Türkiye 'de huzurlu olduğunu ve bunun için tüm Türk kardeşlerine teşekkür ettiğini vurgulayan Jarkaz, "Onlar bize yabancı olduğumuzu, Suriyeli olduğumuzu hissettirmediler. Türkiye'de bizler hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Onlarla birer kardeşiz. En güzeli hepimiz insanız ve bunu tüm dünyanın görmesini istiyoruz. Dilimiz farklı ama kültürümüz bir. Onlar bize evlerini açtılar, yemeklerini paylaştılar. Tüm dünya duysun, biz Türkler ve Suriyeliler beraberiz, biriz ve aileyiz." dedi.