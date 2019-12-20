'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği gerçekleştirildi

6 saat önce

Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Manisa'da, 'Kültürlerin buluşma noktası Türkiye' etkinliği düzenlendi.

'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği gerçekleştirildi, System.String[]

Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Manisa'da, 'Kültürlerin buluşma noktası Türkiye' etkinliği düzenlendi.


İl Göç İdaresi Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliklere Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Ayrık ve vatandaşlar katıldı.


190'ı aşkın milletten 5 milyonun üzerinde kişinin yaşadığı Türkiye'de göçmenlerin dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin barış ve refah içinde yaşamalarını ve kültürel zenginliğin vurgulanması amacıyla düzenlenen etkinlik Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Salonunda gerçekleştirildi.


Göçmen Anahit Salehi, Abbas Zandi ve kızının başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte öğrencilerin kendi dillerinde hazırladıkları 'Teşekkür' videosu da gösterildi.


Etkinlikte, göçmenlerin el sanatları, yöresel tatlar, sergi ve atölye çalışmalarının yer aldığı stantlar katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gizli kamera satıcılarına operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak

Son Dakika Haberleri
18:21 Jandarmadan hırsızlık çetesine baskın - Son Dakika
18:20 Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
18:19 Foseptik çukurunda ceset bulunması: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:19 TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
18:14 170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]