Son Dakika Haberleri: Kültürlerini Elbiselere İşlediler

Kültürlerini Elbiselere İşlediler

32 dakika önce

Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından açılan kadın Giysileri Dikiş Kursunda eğitim gören Afganistan ve İranlı 15 kadın diktikleri elbiselere adeta ülkelerinin kültürlerini işlediler.

Kültürlerini Elbiselere İşlediler, System.String[]
Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından açılan kadın Giysileri Dikiş Kursunda eğitim gören Afganistan ve İranlı 15 kadın diktikleri elbiselere adeta ülkelerinin kültürlerini işlediler.

Ortahisar Halk Eğim ve Akşam Sanat Okulu eğitmenleri tarafından verilen kurs Trabzon İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından desteklenirken, kursta Afganlı ve İranlı kadınlar, dikiş ve nakış öğrendi. Afgan ve Türk motiflerini kumaşlar üzerinde uygulanırken, iki aylık kurs döneminde 60'dan fazla elbise dikildi. Kadın Giysileri Kursu'nu ziyaret eden Sivil Toplum ile İlişkiler İl Müdürü Salih Seyyar, Halk Eğim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç ve İş-Kur Şube Müdürü Zeynep Özkan kursiyerlerin diktikleri elbiseleri beğendiklerini ifade ederek başarılarını kutladılar.

Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül ise artık ev ekonomilerini katkı yapmaları için hanımların siparişler alabileceklerini ve istenildiği takdirde elbise, çanta, etek, çarşaf, mont, ceket gibi ürünler üretebileceklerini söyledi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek ATM'deki Tuzağa Dikkat! Vatandaşın Şüphesi Kart Kopyalayan Düzeneği Ortaya Çıkardı

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültürlerini Elbiselere İşlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]