Kültürlü hırsız, bulduğu paraların yanında hikaye ve roman kitaplarını da çaldı - Son Dakika

Karabük'te sabaha karşı meydana gelen olaylarda 3 işyerine giren bir hırsız, bulduğu bozuk paralar ile kargo şubesinde çalışana ait hikaye ve roman kitaplarını çaldı. Hırsızlık anı ise kargo şubesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayır mahalle Hürriyet Caddesinde sabaha karşı saat 04.20 sıralarında meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir hırsız, cadde üzerinde bulunan kargo şubesi, Karabük TSO'ya bağlı Üreten eller kadınlar kooperatifine ait mağaza ile mobilya mağazasının kapı camlarını kırarak hırsızlık kaptı. İlk olarak mobilya mağazası ve üreten eller mağazasına giren hırsız burada umduğunu bulmayınca, aynı cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketinin şubesine de aynı yöntemle girdi. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olayda, kimliği belirsiz hırsız omuz atarak açmaya çalıştığı kapıyı kıramayınca eline aldığı kaldırım taşı ile camı kırarak içeri giriyor. Rahat tavırları ile dikkat çeken ve yaklaşık 25 dakika boyunca kargo şubesindeki tüm masaları gezen hırsız, kasalarda bulduğu 300 TL civarında demir paraları montunun cebine doldurdu.

Kültürlü hırsız

Kargo şubesinde bulduğu bozuk paraları alan hırsız, çıkmadan önce çalışan personele ait, özel eşyalarının yanı sıra 7-8 adet hikaye ve roman kitaplarını da alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerlerini açmaya gelen personelin camın kırılarak hırsızlık yapıldığını tespit ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri hırsızlık yapılan işyerlerinde çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargo şubesi yetkilisi Adem Kiraz, hırsızın kaldırım taşı ile arkada kapının camını kırarak içeriye girdiğini ve para aradığını söyledi.

Kiraz, kargo eksikliklerinin olup olmadığını bilmediklerini de kaydederek, " Kasada demir bozuk paraları almış. Bunun yanında personelin özel şahsi eşyalarını almış, Nakit olarak 300 TL civarı para almış" dedi. - KARABÜK