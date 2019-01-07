Kültürlü Olmak İçin Mücadele Ettiler

Yoğun bir katılımın olduğu sınavda öğrenciler, 'Kültürlü' olabilmek için mücadele etti.

Özel Bursa Kültür Okulları'nın düzenlediği "Kayıt Kabul ve Bursluluk Sınavı" yoğun bir katılımla gerçekleşti. 'Kültürlü' olabilmek için tatlı bir rekabete giren öğrencileri bu özel günlerinde aileleri de yalnız bırakmadı. Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor alanında daha entegre ve daha iyi bir gelecek için Özel Bursa Kültür Okulları'nın düzenlediği "Kayıt Kabul ve Bursluluk Sınavı"na katılan öğrenciler, bilgilerini yarıştırdı.

"Kayıt Kabul ve Bursluluk Sınavı" ile ilgili değerlendirme yapan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Öğrencilerimize ve ailelerine, her zaman olduğu gibi Kültür Okullarına göstermiş oldukları ilgi ve güvenden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu tip sınavları önemli buluyoruz. Sınava giren ve başarılı olan öğrencilerin burslu olarak okumasının yanı sıra, bu sınav aynı zamanda okulumuzda okumak isteyen öğrencilerimize de bir fırsat verecektir."