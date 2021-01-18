Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, sokakta yaşayan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, cesedin, çevrede evsiz olarak yaşadığı bilinen Cem Cihanoğlu'na ait olduğunu belirledi.

Az miktarda su bulunan göletin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir 'in Konak ilçesinde, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, evsiz olduğu belirtilen bir kişi ölü bulundu.

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