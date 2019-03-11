Kültürpark Platformu'ndan Bina Tahsisi Tepkisi

İZMİR'de tarihi ve doğal sit alanı olan Kültürpark içindeki bir eski İZFAŞ binasının özel bir üniversiteye tahsis edilmesine tepki gösteren Kültürpark Platformu üyeleri, görev süresinin bitmesine 20 gün kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin binaya girip keşif yapmaları ve en kısa...

İZMİR'de tarihi ve doğal sit alanı olan Kültürpark içindeki bir eski İZFAŞ binasının özel bir üniversiteye tahsis edilmesine tepki gösteren Kültürpark Platformu üyeleri, görev süresinin bitmesine 20 gün kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin binaya girip keşif yapmaları ve en kısa zamanda taşınmaları için üniversite yönetimi ile protokol yaptıklarını öne sürdü.



Kültürpark içindeki eski İZFAŞ binasının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı'na (Ses Vakfı) ait Özel İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin kullanımına tahsis edilmesine tepki gösterildi. Kültürpark Platformu üyeleri, 'Bu kent, bu park, bu yaşam bizim', 'Doğanın bize değil, bizim ona ihtiyacımız var', 'Protestocu değil, korumacıyız' yazılı dövizleri taşıyarak, "Kültürpark halkındır, halkın kalacak" diye slogan attı. Kültürpark Platformu adına basın açıklamasını okuyan Sibel Altınel, bu karara 2 Ekim 2018 tarihinde basın açıklaması yaparak karşı çıktıklarını belirterek, söz konusu üniversitesinin, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı (Ses Vakfı) tarafından kurulan ve paralı eğitim yapacak olan, özel bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çekti. Kamusal bir alan olan Kültürpark'ın özel bir üniversiteye verilmesinin kabul edilemeyecek bir karar olduğunun altını çizen Altınel, belediye meclis toplantısına katılarak, tüm meclis üyelerine konu hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Altınel, şöyle dedi:



"Sayın Aziz Kocaoğlu konuyla ilgili olarak, bizlerle görüşme isteğini, o günkü meclis toplantısında ifade etmesine karşın aradan geçen 4,5 ayda böylesi bir girişimde bulunmadı. Bizler o günden bu yana Platform olarak üstümüze düşen sorumluluk kapsamında her açıklamamızda, konunun İzmir'e, Kültürpark'a ihanet olduğunu vurguladık, anlattık. Bugün yine buradayız. Çünkü yine kentin aleyhine, Kültürpark'ın aleyhine bizlerden habersiz, bizlerin gözünden kaçırılarak, apar topar alınmış olan bu kararın uygulanacağını öğreniyoruz. Görev süresinin bitmesine 15- 20 gün kalan başkan ve meclis üyelerinin, hakları olmayan bir uygulamanın önünü açıp, bürokratlarına bu kamusal alana girmeleri talimatını verdiklerini öğreniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Özel İzmir Tınaztepe Üniversitesi arasında bir protokol imzalandığı ve bugün itibariyle üniversite yetkililerinin binaya keşfe gelecekleri, kısa sürede de taşınma işlemlerinin başlayacağını öğreniyoruz. Kültürpark'ın tarihi, kültürel değere sahip olan bu binadan başlamak üzere, aşama aşama sermayeye teslimine izin vermeyeceğiz. Kültürpark'ı farklı amaçlarla kullandırmayacağız. Kültürpark Platformu olarak alanın tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle, korunması, geliştirilmesi için koruma amaçlı imar planının hazırlanması öncelikli talebimizdi. Kültürpark'ın tarihi ve doğal sit olmasından dolayı, söz konusu planın hazırlanma ve onay süreçleri katılımcı bir süreçle yönetilebilecekken, aynen İZFAŞ binası kararında olduğu gibi yine halkın gözlerinden kaçırarak, anti demokratik bir yaklaşımla hazırlandığını ve onaylatılmaya çalışıldığını öğrendik."



'20 GÜN SONRA GÖREVDE DEĞİLLER'



Kültürpark Platformu olarak alanın betonlaşmasına, kiralanmasına, tahsis edilmesine, yani park işlevinin dışında kullanılmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Altınel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi bir yanlış yaparak kamusal bir alanın içinde yer alan kamusal, tarihi eski İZFAŞ binasının bedelsiz tahsisine yönelik verdiği karar yanlış bir karardır. 20 gün sonra yönetimde olmayacak başkan ve meclis üyeleri İzmir'in merkezindeki bu vahayı yok etmeye yönelik bir kararı alamazlar. Yine 20 gün sonra görevde olmayacak bu kişiler Kültürpark'ın geleceğini de ipotek altına alamazlar. Kültürparkımızı değiştirtmeyelim, dönüştürtmeyelim."



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor