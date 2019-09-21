Son Dakika Haberleri: Kültürpark'ta bulunan işletmeler tahliye edilecek
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Kültürpark'ta bulunan işletmeler tahliye edilecek

1 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent içinde kalan en büyük yeşil alanlardan biri olan Kültürpark'taki işletmeleri tahliye etme kararı aldı.

Kültürpark'ta bulunan işletmeler tahliye edilecek, System.String[]
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent içinde kalan en büyük yeşil alanlardan biri olan Kültürpark'taki işletmeleri tahliye etme kararı aldı.
Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içerisinde bulunan ticari işletmeleri tahliye etme kararı aldı. İşletmelerin bir bölümümün amacı dışında kullanıldığı, bir kısmının da ilave yapılar yaparak kaçak işletmelere dönüştüğünü belirleyen belediye, yapıları ekim ayı içerisinde tahliye etmeyi planlıyor. Tahliyenin ardından belediyenin bu işletmelerden bir kısmını kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanacağı, bir kısmının da yine belediye şirketi olan Grand Plaza aracılığı ile işletileceği öğrenildi. Kültürpark'ta bulunan işletme yetkilileri ise kendilerine tahliye konusunda herhangi bir bilginin ulaşmadığını ileri sürdü.


Kültürpark, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:46 Kaynak: DHA
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