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Kültürpark'ta tahliyeler başladı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içinde yer alan 9 yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracılarını tahliye etmeye başladı.

Kültürpark'ta tahliyeler başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içinde yer alan 9 yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracılarını tahliye etmeye başladı. Yapılardaki yasa dışı eklentiler de ortadan kaldırılırken, lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ın iyileştirilme çalışmalarında önemli bir adım olarak gördüğü tahliye işlemlerine başladı. Kültürpark içinde yer alan 9 yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracılarının, mahkeme kararıyla tahliye edilmeye başlandığı belirtildi. Yapılardaki yasa dışı eklentiler de ortadan kaldırılırken, lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.


Binalar yıkılmayacak


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiracıların tahliyesinin ardından söz konusu yapıların yasa dışı eklentilerini, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldıracak ve binaları aslına uygun hale getirecek. İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapılar yıkılmayacak, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içindeki aralarında; lunapark, golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi için 2016 yılında başlatılan tahliye süreci, kiracıların belediyenin kararına karşı açtıkları idari işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma talepli davaların belediye lehine sonuçlanmasıyla hız kazandı.


25 Ekim 2019 tarihinde fuzuli işgalci konumundaki kiracılara tahliye işlemlerini kendileri yapmaları için süre veren büyükşehir belediyesi, 31 Ekim'de de söz konusu işletmelerin tahliye işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetlemişti. İşletmelerin, binaları tamamen boşaltmayıp, büyük ölçüde tahliye ettikleri belirleyen ekipler, işletme sahiplerine süreci bir an önce tamamlamaları uyarısında da bulunmuştu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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