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Kültürpark'taki ticari işletmeler boşaltılacak

45 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'taki ticari işletmelerin tahliyesiyle ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını belirterek, tüm ticari işletmelerin boşaltılacağını kaydetti.

Kültürpark'taki ticari işletmeler boşaltılacak, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'taki ticari işletmelerin tahliyesiyle ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını belirterek, tüm ticari işletmelerin boşaltılacağını kaydetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Kültürpark'a ilişkin planların ve parkın geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla İzmir Sanat'ta arama konferansı düzenlendi.
Konferansa yüzlerce kişinin katıldığı, 3 saat boyunca düşüncelerin dile getirildiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, Kültürpark hakkında fikirlerini paylaşmak üzere yüzlerce İzmirli'nin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, arama konferansının ortak akılla yönetme iradesinin ilk örneği olduğunu söyledi. Tarım, turizm, İzmir'in doğal varlıkları ve benzeri konularla ilgili de arama konferansları olacağını kaydeden Soyer, şöyle devam etti:
"Kültürpark'taki binalarda yer alan ticari işletmelerin tahliyesine yönelik tüm hukuki süreçler tamamlanmış olup tahliye işlemlerinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Hepsini boşaltıyoruz. Burasını kent parkı olarak sonuna kadar koruyacağız ama Kültürpark'ın kültürünü de geri vereceğiz. Çok güzel öneriler var, her birini değerIendireceğiz. 'Bir metreküp beton gelecekse bir metreküp beton çıkmalıdır' önerisini dikkate alacağız."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:21 Kaynak: AA
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