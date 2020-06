Kültürpark ve Kadifekale üretici pazarları yeniden açılıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturmak için Kadifekale ve Kültürpark'ta açtığı yerel üretici pazarları yeniden İzmirlilerle buluşuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan Kültürpark Üretici Pazarı 10 Haziran Çarşamba, Pagos Üretici Pazarı ise 13 Haziran Cumartesi günü kapılarını açacak.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kırsaldaki yerel üreticiyi desteklemek ve kentliyi güvenilir, sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturmak için Kadifekale ve Kültürpark'ta açtığı üretici pazarları yeniden İzmirlilerle buluşuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında üç aydır kapalı olan Kültürpark Üretici Pazarı 10 Haziran Çarşamba günü, Pagos Üretici Pazarı ise 13 Haziran Cumartesi günü kapılarını açacak. İzmir'in dört bir yanından gelen tarımsal kalkınma kooperatifleri, kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşan yerel üretici pazarları 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.



Korona virüs önlemleri alındı



Üretici pazarlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun korona virüsle mücadele kapsamında aldığı kararlar geçerli olacak. Buna göre pazarların çevresi kapatılıp giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak. Alan girişine el dezenfektanları yerleştirilecek. Üreticiler ateş ölçümü yapılarak alana alınacak ve kişisel hijyenle ilgili koruyucu önlemleri almaları sağlanacak. Alana girişte ziyaretçilerin maske takıp takmadığı kontrol edilecek, olmayanlara maske verilecek. Alandaki tezgah aralıkları sosyal mesafe kurallarına uygun olacak. Üreticilerin hijyen kurallarına uygun satış yapıp yapmadıkları düzenli olarak kontrol edilecek. Kuralların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için pazarların sürekli denetlenmesi sağlanacak.



Kadifekale için servis hizmeti devam edecek



Pagos Üretici Pazarı her cumartesi günü Kültürpark Üretici Pazarı ise her çarşamba açık olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale'deki Pagos Üretici Pazarı için 33 numaralı hattın (Konak-Kadifekale) yanı sıra her cumartesi günü kentin altı farklı noktasından seyir zevki yüksek otobüslerle servis hizmeti sunmaya devam edecek. Cumartesi sabah 10.00'dan itibaren iki saat arayla Bostanlı İskele, Bornova Meydan, Fahrettin Altay Metro, Gaziemir Belediyesi, Şirinyer ve Basın Sitesi otobüs durağından hareket eden otobüsler Kadifekale Pagos Üretici Pazarı'na son servisini 16.00'de yapacak. Bostanlı İskelesi Aktarma Merkezi'nden kalkan otobüs önce Karşıyaka İskele ve Bayraklı üst geçit iskele durağına uğrayacak. Bornova Meydan'dan kalkan otobüs Bornova Metro'dan, Üçkuyular Aktarma Merkezi'nden kalkan otobüs Üçkuyular Meydanı metro çıkışından, Basın Sitesi önünden kalkan otobüs ise Üçyol Meydanı'ndan yolcu alarak Kadifekale'ye doğru hareket edecek. Gaziemir Belediyesi önünden hareket eden otobüs ise önce Gaziemir Semt Garajı'ndan pazar yolcularını alacak. Şirinyer önünden kalkacak otobüsler de doğrudan Kadifekale'ye hareket edecek. 11.00'de başlayacak dönüş servisleri ise her iki saatte bir devam edecek. Kadifekale'den hareket eden son otobüs 17.30'da pazardan çıkış yapacak.



Taze ve yerel



Tüm vatandaşların kooperatif ürünü doğal, sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişimini sağlamayı hedefleyen üretici pazarları taze sebze ve meyveden süt ürünlerine, doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş zeytinyağı, reçel ve katkısız karakılçık ekmeği gibi yerel lezzetlerden kadın emeği el işi ürünlere kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunuyor. Üretici pazarları ziyaretçilerine köylü ve çiftçiden aracısız alışveriş yapma imkanı sağlayarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.