"Kültürümüz Kimliğimizdir" yemek kitabına "Tavuklu Akkız" ile girdiler - Son Dakika

"Kültürümüz Kimliğimizdir" yemek kitabına "Tavuklu Akkız" ile girdiler

28.04.2021 08:43

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ilçenin başarılı okullarından Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortağı olduğu uluslar arası orijinal adı "Our Culture Is Our Identity" olan "Kültürümüz Kimliğimizdir" isimli etwinning projesi kapsamında hazırlanan yemek kitabında Türkiye'yi, Ayvalık...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ilçenin başarılı okullarından Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortağı olduğu uluslar arası orijinal adı "Our Culture Is Our Identity" olan "Kültürümüz Kimliğimizdir" isimli etwinning projesi kapsamında hazırlanan yemek kitabında Türkiye'yi, Ayvalık yöresinin meşhur yemeği " Tavuklu Akkız" yemeğiyle temsil etti.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etwinning proje grubu öğrencileri; İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman rehberliğinde, Kültürümüz Kimliğimizdir isimli uluslararası çok ortaklı bir etwinning projesi yürütüyor.

Romanya, Polonya, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk, Slovenya, Fransa ve Türkiye'den; 24 öğretmen ve yaklaşık 249 öğrencinin yer aldığı proje kapsamında, turizm ve kültürel olguların işlenildiği öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan okulun İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman, projenin amacı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turizmin, dünya çapında büyüme ve istihdama katkıda bulunan önemli bir ekonomik faktör olduğunu hatırlatan Hacıyaman, "Dünya Turizm Örgütüne göre kültür turizminin, toplam turizm talebinin yüzde 37'sini karşıladığını öğrendiğimizde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizdeki durumu merak ettik. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 63'ünün Antalya ve İstanbul'u tercih ettiğini öğrendik. Tarihi ve arkeolojik eserler, özel günler, yemek kültürü, el sanatları, yöresel türküler, tarım, bitki örtüsü, hayvancılık, folklor gibi kültürel değerlerin ilçemiz ve bölgemizin kültür turizmi için büyük potansiyel oluşturduğunu tespit ettik. Kültürümüzün ve değerlerimizin tanıtılması noktasında bu proje aracılığı ile çocuklarımızın gözünden şehrimizin ve bölgemizin gizli kalmış güzelliklerini yöresel kültürümüzü, tarihi ve doğal güzelliklerimizi bir araya getirerek şehrimizi ve bölgemizi gezmek ve tanımak isteyenler için çocuklarımızın gözünden bir E-rehber oluşturmak ve ülke turizmine katkı sağlamak amacındayız." dedi.

Okulun öğrencileri gururlu

Proje kapsamında, dünyanın pek çok ülkesinden proje ortağı olan okulların, kendi yörelerine ait değişik yemeklerin yer aldığı ortak bir yemek kitabı hazırladıklarını belirten Meryem Hacıyaman, "Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etwinning proje grubu öğrencileri de Ayvalık yöremizin, bahar aylarında yapılan meşhur yemeklerinden biri olan 'Tavuklu Akkız' yemeğini hazırlayıp, pişirdiler. Yemeğe ait fotoğraf, video, içerik kısmı ve yemeğin yapılışının sesli kaydını oluşturdular. Tüm bu çalışmalar, yurtiçi ve yurtdışından birçok Avrupa ülkesinden okulların çalışmalarının yer aldığı bu yemek kitabında yayımlandı. Okulumuz öğrencileri, okulumuzu ve Ayvalık'ımızı en iyi şekilde temsil etmekten dolayı haklı bir gurur yaşamaktadırlar." diye konuştu. - BALIKESİR

Kültürümüz Kimliğimizdir yemek kitabına Tavuklu Akkız ile girdiler
Kültürümüz Kimliğimizdir yemek kitabına Tavuklu Akkız ile girdiler
Kültürümüz Kimliğimizdir yemek kitabına Tavuklu Akkız ile girdiler
Kültürümüz Kimliğimizdir yemek kitabına Tavuklu Akkız ile girdiler
Kültürümüz Kimliğimizdir yemek kitabına Tavuklu Akkız ile girdiler
Kültürümüz Kimliğimizdir yemek kitabına Tavuklu Akkız ile girdiler

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kültürümüz Kimliğimizdir' yemek kitabına 'Tavuklu Akkız' ile girdiler - Son Dakika


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