"Kültürümüzü tespit ve ihya etme yükümlülüğümüz var"

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Geçmiş kültürümüzü tespit ve ihya etme yükümlülüğümüz vardır. Geçmiş kültür ve birikimle bugünü buluşturmak, geçmiş birikimin bugüne söyleyeceği bir şey varsa onu söyletmek de yükümlülüğümüzdür." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi işbirliği ile düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat" sempozyumu KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda başladı.

İki gün sürecek sempozyumda, Türkiye, Çad, Sudan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan katılan 100 akademisyen 87 bildiri sunacak.

İstanbul Müftüsü Maşalı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Karabük'ün dini ve ilmi müktesebat ile kültüre olan katkısının incelendiği bir sempozyum yapıldığını söyledi.

Köklü bir medeniyete sahip olunduğunu belirten Maşalı, "Bu köklülüğü koparacak her şey bizim için kötüdür. Bu köklülüğü ve soyluluğu ortaya çıkaracak her türlü faaliyet de anlamlıdır, değerlidir. Bizim kültürümüze, müktesebatımıza ve birikimimize muttali olmamız, onun güçlü taraflarını günümüze taşımamız en temel zorunluluk ve yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Maşalı, "Geçmişten bize intikal eden her şey kabulümüzdür, delile dayalı olarak yanlışlığı ispatlanana kadar" diye bir söz olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu söz bizlere geçmiş müktesebata muttali olmak, onu günümüze aktarmak yükümlülüğünü verir. Bizim geçmiş kültüre karşı böyle bir sorumluluğumuz var. Geçmiş kültürümüzü tespit ve ihya etme yükümlülüğümüz vardır. Geçmiş kültür ve birikimle bugünü buluşturmak, geçmiş birikimin bugüne söyleyeceği bir şey varsa onu söyletmek de yükümlülüğümüzdür. Diğer yükümlülüğümüz ise çağdaş birikime katkı sunma yükümlülüğümüzdür. Hem geçmiş mirası korumak gibi bir yükümlülüğümüz var hem de bu mirasa çağımızdan yeni şeyler koymak gibi bir sorumluluğumuz var."

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da konuşmasında Karabük'ün 80 yıllık bir tarihi geçmişi olduğunu hatırlattı.

Safranbolu'nun tarihinin çok daha eskilere dayandığını belirten Polat, "Safranbolu çok önemli ilim adamlarının olduğu, tasavvufi hayatın süregeldiği bir yerdir." ifadesini kullandı.

Sempozyuma, Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanı ve N'Djamena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.