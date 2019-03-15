Son Dakika Haberleri: Kulu'a Çanakkale Şehitleri Anısına Şiir Yarışması Düzenlendi

Kulu'a Çanakkale Şehitleri Anısına Şiir Yarışması Düzenlendi

2 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Çanakkale Şehitleri anasına liselerarası şiir yarışması düzenlendi.

Kulu'a Çanakkale Şehitleri Anısına Şiir Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde Çanakkale Şehitleri anasına liselerarası şiir yarışması düzenlendi.

Kulu Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada, İmam Hatip Lisesi, Düden Lisesi, Anadolu Lisesi ve METEM Lisesinden 6 öğrenci birbirleriyle yarıştı. Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu'nunda jüri üyesi olarak katıldığı yarışma sonrasında en yüksek puanı alan Düden Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hilal Doğan birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri Müftü İbrahim Kacaroğlu ve diğer jüri üyeleri tarafından verildi. Yarışma sonunda birinciye çeyrek altın, ikinciye ve üçüncüye de para ödülü verildi.

Şiir yarışmasına İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu'nun yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

Konya, Çanakkale, Kulu, Güncel
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