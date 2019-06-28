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Kulu Adliyesi personelinden veda yemeği

1 saat önce

Konya'nın Kulu İlçe Adliyesi personeli, tayinleri çıkan Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Turan ve Hakim Seda Çıracı için veda yemeği düzenledi.

Kulu Adliyesi personelinden veda yemeği, System.String[]
Konya'nın Kulu İlçe Adliyesi personeli, tayinleri çıkan Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Turan ve Hakim Seda Çıracı için veda yemeği düzenledi.

Kulu Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Turan'ın Batman Cumhuriyet Savcılığına, Hakim Seda Çıracı'nın ise Yargıtay Tetkik Hakimliğine tayinlerinin çıkmasının ardından adliye personeli tarafından veda yemeği organize edildi. Veda yemeğinde konuşan Cumhuriyet Savcısı Turan ve Hakim Çıracı, ilk görev yerleri olan Kulu Adliyesinde birlikte çalıştıkları arkadaşları ile uyum içerisinde birbirlerinden faydalanarak güzel hizmetlerde bulunduklarını ifade etti.

Yemek sonrasında Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Turan'a Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Uçan, Hakim Seda Çıracı'ya ise Kulu Hakimi Oğuzhan Altekin tarafından plaket takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı, Kulu, Güncel
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