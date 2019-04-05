Kulu Belediye Başkanı Ünver Görevine Başladı
22 dakika önce
Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver mazbatasını alarak görevine başladı.
Konya
'nın Kulu
İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver
mazbatasını alarak görevine başladı.
Kulu Belediyesi Başkanlığını kazanan Murat Ünver, mazbatasını adliyede düzenlenen programda İlçe Seçim Kurulu Başkanı Asliye Hukuk Hakimi Seda Çıracı'dan aldı. Başkan Ünver daha sonra Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan
'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Ali Edip Budan
ise Belediye Başkanı Murat Ünver'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra belediyeye geçen Başkan Murat Ünver, görevini Ahmet Yıldız
'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ünver, "Hepinize desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber olacağız. Bu belediyede inanın kapı hiç bir zaman kapanmayacak, meclis odası, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza kesinlikle açık olacak. Herkes belediye başkanı ile çok rahat konuşabilecek. Başkanımıza 15 yıldır yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:09 Kaynak: İHA
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