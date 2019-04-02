Kulu Belediye Başkanı Yıldız Veda Etti
53 dakika önce
Kulu Belediyesini 2004 yılından beri yöneten Belediye Başkanı Ahmet Yıldız veda ederek görevinden ayrıldı.
Kulu
Belediyesini 2004 yılından beri yöneten Belediye Başkanı Ahmet Yıldız veda ederek görevinden ayrıldı.
Üç dönem belediye başkanlığı yapan Yıldız, veda ziyaretlerini tamamaladıktan sonra en son belediye çalışanlarıyla vedalaşarak koltuğunu bıraktı.
Ayrılışı sırasında belediye çalışanlarından helallik isteyen Yıldız, "15 yıl az bir süre değil sizlerle bir aile gibi olduk. Neticede ayrılıklar olacak, ben hepinizden memnundum yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Partimizin adayı olan, yol arkadaşımız, Murat Ünver
beyefendiye belediye başkanlığı görevinde başarılar diliyorum." dedi.
Başkan Yıldız, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekiminin ardından belediye binasından ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA
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