Mustafa Kemal Atatürk 'ün ulaştırmayı hedeflediği muhasır medeniyetler seviyesi diye kast ettiğinin somutlaşmış halinin İsveç olduğunu belirten CHP İl Başkanı Barış Bektaş İsveç'in Cumhuriyet Halk Partililerinin hedeflediği hakça paylaşımın somutlaştığı bir yer olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Kulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi - Son Dakika

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