Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi

16.07.2022 21:40
Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı tarafından partililerin ve gurbetçi vatandaşların katıldığı piknik düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı tarafından partililerin ve gurbetçi vatandaşların katıldığı piknik düzenlendi.

Değirmenözü piknik alanında yapılan etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı Barış Bektaş, İlçe başkanı Ersel Çorum, İsveç Birliği Başkan yardımcısı İhsan Kılıç, Karapınar, Cihanbeyli, Kadınhanı ilçe başkanları gurbetçi vatandaşlar ve partililer katıldı.

CHP İsveç Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Kılıç, İsveç seçimleri için Kulu'da sandık kurulacağını belirterek, "Oy hakkı olan hemşerilerimin oy kullanmaya, özelliklede Sosyal Demokrat Partiye oy vermelerini öneriyorum." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ulaştırmayı hedeflediği muhasır medeniyetler seviyesi diye kast ettiğinin somutlaşmış halinin İsveç olduğunu belirten CHP İl Başkanı Barış Bektaş İsveç'in Cumhuriyet Halk Partililerinin hedeflediği hakça paylaşımın somutlaştığı bir yer olduğunu da sözlerine ekledi.

Etkinlik vatandaşlarla siyasilerin piknik sonrası toplu hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından son buldu.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Kulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
20:30 Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye "Shakira" tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler
19:49 Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi
19:47 Dışişleri, İngiltere'nin Türkiye'yi Ruanda planına dahil etmek istemesine tepki gösterdi: Türkiye, herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacak
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 21:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement