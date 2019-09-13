Kulu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Sezgin Alp tarafından yapılan konuşmanın ardından davetlilere 15 Temmuz belgeseli izletildi.
Program, öğrencilerin okuduğu şiir, koro dinletileri ve 15 Temmuz Şehitleri'nin tanıtımı ile son buldu.
Programa, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ali Erzurum, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.