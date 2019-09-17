Son Dakika Haberleri: Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı

32 dakika önce

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.

Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde bulunan 2 bin aileye dağıtılmak üzere Kütahya ili Tavşanlı ilçesinden 2 bin ton kömür getirildi. Kapalı spor salonunun bahçesine indirilen kömürlerin tespit edilen yardıma muhtaç ailelere dağıtıldığı öğrenildi. Sonbahar ayı gelmeden dağıtımın bitirileceği bildirildi. - KONYA

Kütahya, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama
Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:26:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]