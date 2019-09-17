Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı
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Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde bulunan 2 bin aileye dağıtılmak üzere Kütahya ili Tavşanlı ilçesinden 2 bin ton kömür getirildi. Kapalı spor salonunun bahçesine indirilen kömürlerin tespit edilen yardıma muhtaç ailelere dağıtıldığı öğrenildi. Sonbahar ayı gelmeden dağıtımın bitirileceği bildirildi. - KONYA
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