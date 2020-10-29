Kulu'da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Kulu'da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı

29.10.2020 16:44
Kulu'da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunu 97. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunu 97. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt alanında düzenlenen program, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver'in çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü bahçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun hazırladığı programda Kaymakam Ali Edip Budan ve Belediye başkanı Murat Ünver tebrikleri kabul etti. Kaymakam Budan, günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yaptıktan sonra şiir ve müzik dinletisiyle program sona erdi.

Programa Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - KONYA

Kulu'da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı
Kulu'da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı

Ali Edip Budan, Atama, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kulu'da 29 Ekim etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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